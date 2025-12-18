A The Athletic értesülése szerint Szoboszlai Dominik reméli, hogy az orvosok engedélyezik neki, hogy szombaton elutazhasson a Liverpool csapatával a Tottenham elleni bajnoki mérkőzésre. James Pearce, a lap munkatársa úgy értesült, hogy nem súlyos a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának a sérülése. Szoboszlai Dominik a múlt heti, Brighton elleni 2–0-ra megnyert találkozón szenvedett bokasérülést, ami miatt a 83. percben le kellett őt cserélni.

A tudósítás szerint a legutóbbi vizsgálat eloszlatta azokat a félelmeket, hogy a magyar válogatott középpályásra hosszabb kihagyás várna, valamint az is kiderült, hogy Szoboszlai Dominik bokája jól reagált a kezelésekre az elmúlt napokban.

A Liverpool orvosi stábja továbbra is figyeli a középpályás állapotát, és legkésőbb pénteken végleges döntést hoz majd arról, hogy elutazhat-e a csapattal a szombati, Tottenham elleni bajnoki meccsre. Ha nem vállalják a kockázatot, akkor Szoboszlai Dominik december 27-én, a Wolverhampton elleni meccsen léphet újra pályára.