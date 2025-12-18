Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

A szlovák belügyminisztérium tájékoztatása szerint a repülőgépbaleset a földi kiszolgálás során történt: a repülőtér által használt mobil lépcsőket mozgató jármű nekiütközött a repülőgép törzsének, a bal oldali első ajtó közelében. A tárca hangsúlyozta, hogy az eset nem a Belügyminisztérium Légi Hivatalának személyzete miatt következett be. A sérülés olyan mértékű, hogy a gép jelenleg nem repülőképes.

A különgépet a műszaki szakemberekkel folytatott egyeztetés után, megelőző jelleggel vonták ki a forgalomból. A hatóságok most a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményére várnak. A szóvivő ismételten hangsúlyozta: az utasok és a személyzet biztonsága egyetlen pillanatra sem volt veszélyben.

Robert Fico így részt vehetett a szerda esti csúcstalálkozón, amelyen az Európai Tanács és a nyugat-balkáni államok vezetői egyeztettek. A kormányfő szerint szkeptikus hangulatban zajlott a tárgyalás. A szlovák miniszterelnök külön kiállt Aleksandar Vučić szerb elnök mellett, aki tiltakozásként nem vett részt a csúcstalálkozón az EU intézményeinek szerinte tisztességtelen bánásmódja miatt.

Robert Fico hangsúlyozta: Szerbia szuverén ország, vezetése pedig szuverén politikát folytat, amit az Európai Unió nem mindig tolerál. Úgy véli, Belgrád elé folyamatosan újabb feltételeket állítanak az uniós csatlakozás halogatása érdekében, noha Szerbia a legfelkészültebb jelöltek közé tartozik. Fico szerint ez az európai politika kettős mércéjének példája, és hozzátette: Vučić és a szerb nép mindig számíthat a támogatására.

A csütörtöki tárgyalási nap előtt Robert Fico már éles hangvételű kijelentéseket tett a befagyasztott orosz vagyon sorsáról. A pozsonyi parlament külügyi tanácsának ülésén arról beszélt, hogy egyes európai vezetők rendkívüli gyorsasággal akarják lezárni az orosz vagyon elkobzásának kérdését. Szerinte ennek az az oka, hogy a mintegy 210 milliárd eurós összeg ne válhasson egy esetleges orosz–amerikai békekoncepció részévé.

Robert Fico bírálta többek között a német kancellárt és a francia elnököt is, amiért – állítása szerint – nem veszik kellő súllyal figyelembe a háború emberi áldozatait. Kritikát fogalmazott meg Nagy-Britannia miniszterelnökével szemben is, aki szerinte úgy viselkedik, mintha Európa vezetője lenne, annak ellenére, hogy országa már nem tagja az Európai Uniónak. Robert Fi