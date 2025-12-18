ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.02
usd:
332.74
bux:
109290.48
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Megrongálódott szerdán a brüsszeli repülőtéren a szlovák kormányzati különgép, amely Robert Fico miniszterelnököt szállította az Európai Unió csúcstalálkozójának helyszínére. Az incidens során sem az utasok, sem a személyzet nem került veszélybe, a repülőgépet azonban biztonsági okokból ideiglenesen földre parancsolták. Robert Fico ennek ellenére részt vett a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról szóló szerdai esti csúcstalálkozón, melyet szkeptikusnak nevezett.

A szlovák belügyminisztérium tájékoztatása szerint a repülőgépbaleset a földi kiszolgálás során történt: a repülőtér által használt mobil lépcsőket mozgató jármű nekiütközött a repülőgép törzsének, a bal oldali első ajtó közelében. A tárca hangsúlyozta, hogy az eset nem a Belügyminisztérium Légi Hivatalának személyzete miatt következett be. A sérülés olyan mértékű, hogy a gép jelenleg nem repülőképes.

A különgépet a műszaki szakemberekkel folytatott egyeztetés után, megelőző jelleggel vonták ki a forgalomból. A hatóságok most a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményére várnak. A szóvivő ismételten hangsúlyozta: az utasok és a személyzet biztonsága egyetlen pillanatra sem volt veszélyben.

Robert Fico így részt vehetett a szerda esti csúcstalálkozón, amelyen az Európai Tanács és a nyugat-balkáni államok vezetői egyeztettek. A kormányfő szerint szkeptikus hangulatban zajlott a tárgyalás. A szlovák miniszterelnök külön kiállt Aleksandar Vučić szerb elnök mellett, aki tiltakozásként nem vett részt a csúcstalálkozón az EU intézményeinek szerinte tisztességtelen bánásmódja miatt.

Robert Fico hangsúlyozta: Szerbia szuverén ország, vezetése pedig szuverén politikát folytat, amit az Európai Unió nem mindig tolerál. Úgy véli, Belgrád elé folyamatosan újabb feltételeket állítanak az uniós csatlakozás halogatása érdekében, noha Szerbia a legfelkészültebb jelöltek közé tartozik. Fico szerint ez az európai politika kettős mércéjének példája, és hozzátette: Vučić és a szerb nép mindig számíthat a támogatására.

A csütörtöki tárgyalási nap előtt Robert Fico már éles hangvételű kijelentéseket tett a befagyasztott orosz vagyon sorsáról. A pozsonyi parlament külügyi tanácsának ülésén arról beszélt, hogy egyes európai vezetők rendkívüli gyorsasággal akarják lezárni az orosz vagyon elkobzásának kérdését. Szerinte ennek az az oka, hogy a mintegy 210 milliárd eurós összeg ne válhasson egy esetleges orosz–amerikai békekoncepció részévé.

Robert Fico bírálta többek között a német kancellárt és a francia elnököt is, amiért – állítása szerint – nem veszik kellő súllyal figyelembe a háború emberi áldozatait. Kritikát fogalmazott meg Nagy-Britannia miniszterelnökével szemben is, aki szerinte úgy viselkedik, mintha Európa vezetője lenne, annak ellenére, hogy országa már nem tagja az Európai Uniónak. Robert Fi

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

robert fico

eu-csúcs

repülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben
Tudósítónktól

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben
Az incidens során sem az utasok, sem a személyzet nem került veszélybe, a repülőgépet azonban biztonsági okokból ideiglenesen földre parancsolták. Robert Fico ennek ellenére részt vett a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról szóló szerdai esti csúcstalálkozón.
 

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

Robert Fico is ellenzi, hogy az ukrajnai háborúra költsék a befagyasztott orosz vagyont

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

Két új közvélemény-kutatás, homlokegyenest ellentétes eredménnyel

A Nézőpont Intézet friss felmérése szerint listán a Fidesz 46, míg a Tisza Párt 39 százalékos eredményt érne el, ha most lennének a parlamenti választások. A Medián viszont nemrég azt mérte, hogy a Tisza a teljes szavazókorú népességben 5, míg a választani tudó biztos szavazók körében 10 százalékkal előzi meg a Fideszt. A 40 évnél fiatalabbak között 57 százalékos a Tisza Párt támogatottsága.
 

Magyar Péter a miniszterelnök-jelöltségről: a párt februárban dönt, a választók pedig áprilisban

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve

Figyelmeztet az autóipar: több sebből vérzik Brüsszel legújabb terve

Brüsszel enyhítené a 2035-re tervezett, belső égésű motorokra vonatkozó tilalmat, ám az autógyártók szerint a könnyítés annyi feltétellel jár, hogy a gyakorlatban alig jelent valódi segítséget - közölte a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?

Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?

Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Maybe she's an angel now' says aunt of Bondi victim, 10, at funeral

'Maybe she's an angel now' says aunt of Bondi victim, 10, at funeral

Lina Chernykh tells the BBC her niece Matilda was a joyous child who spread love everywhere she went.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 17. 22:12
A szlovákok nagyon bíznak az Európai Unióban
2025. december 17. 21:45
Washington beígérte Moszkvának, hogy Ukrajna területet enged át, de épp ez a probléma
×
×
×
×