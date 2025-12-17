ARÉNA - PODCASTOK
Hallgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oklevélátadó és doktoravató ünnepségén a budapesti Ludovika Arénában 2025. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Jó hír a magyar egyetemistáknak

Infostart / MTI

Döntést hoztak az Egyesült Királyságban az Erasmus-programról.

Nagy-Britannia ismét részese lesz az Erasmus+ programnak, 2027 januárjától, amelyből a Brexit miatt léptek ki. Hatéves szünet után tér vissza az ország a kezdeményezésbe – írta meg a Politico.

A brit és az uniós diákok ettől a dátumtól vehetnek tehát részt ismét az EU oktatási és szakképzési csereprogramjában. Ennek keretében egy tanévet tölthetnek uniós, illetve nagy-britanniai egyetemeken felsőoktatási tanulmányaik részeként, a hazai hallgatókkal azonos tandíjfeltételek mellett.

A modellváltott magyar egyetemek hallgatói számára az Erasmus programot a Pannónia Ösztöndíjprogram váltja ki – erről beszélt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Kiemelte, hogy az Erasmus programmal szemben a Pannónia program esetében a hallgatók előre megkapják az ösztöndíjat.

Jelenleg is lehet az Egyesült Királyságban tanulni a Pannónia Ösztöndíjprogram keretében

– olvasható a program honlapján.

Az alapítványi fenntartású, tehát modellváltott egyetemek listájában jelenleg 21 intézmény található, olyanok, mint a Budapesti Corvinus Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, vagy a Debreceni Egyetem – látható a K-Monitor adatbázisában.

Keir Starmer brit miniszterelnök jelenleg az Európai Unióval fennálló kapcsolat újrafogalmazásán dolgozik, a most bejelentett lépés az egyik első kézzelfogható változás. Nick Thomas-Symonds miniszteri rangú EU-főtárgyaló úgy fogalmazott, ez nagy pozitívumot jelent a brit fiataloknak. Hozzátette, ez bizonyítja, hogy működik az EU-val lévő új kapcsolatuk. 2027-ben a program várhatóan 570 millió fontos költséggel fog járni – írja a Politico.

