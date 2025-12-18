ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök Auguszta
Családi kép, amelyen egy anya, egy apa látható, valamint két kisgyermekük.
Nyitókép: Pixabay

Fontos teendőkre figyelmeztet a kétgyermekes édesanyák adókedvezménye miatt a NAV

Infostart

Január 1-től a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal emlékeztetett, hogy a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az érintett édesanyák adókedvezményéről, valamint a családi adókedvezményről is.

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-től az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

Most januárban elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be.

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amelyet legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél. Újdonság, hogy aki a kétgyerekes kedvezményre és a családi adó- vagy járulékkedvezményre is jogosult, összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat a munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője részére, amelyben mindhárom kedvezmény figyelembevételét kérheti.

A NAV közleménye figyelmeztetet, hogy az összevont nyilatkozat anyakedvezményre vonatkozó részét a munkáltató, kifizető folytatólagos nyilatkozatnak tekinti, és a kedvezményt folyamatosan érvényesíti mindaddig, amíg az édesanya új nyilatkozatot nem ad le. Nem tartozik ide az az eset, amikor az édesanya munkahelyet vált, akkor ugyanis természetesen új nyilatkozatot kell leadnia.

Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát

a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik.

A családoknak járó kedvezményekről minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján.

