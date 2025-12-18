Még mindig szomjaznak a hazai földek

Az elmúlt egy hétben enyhe, eseménytelen volt az időjárás, a borongós, párás, ködös idő volt a jellemző, számottevő eső nem esett. A talaj felszín közeli része telítettséghez közeli állapotban van, és az ország jelentős részén a középső talajréteg vízellátottsága is kielégítő, az Alföldön azonban a 20-30 centiméteres szint alatt még mindig száraz a föld. A fél méternél mélyebb talajrétegbe csak az északi és nyugati országrészekben jutott számottevő nedvesség, az Alföldön a felső 1 méteres réteg vízhiánya még mindig meghaladja a 100 millimétert.

A hőmérséklet délnyugaton az átlag körül alakult, míg keleten, északkeleten 3-4 Celsius-fokkal meghaladta azt. A múlt hét közepén a naposabb helyeken még előfordultak 10 Celsius-fok körüli maximumok, majd a ködös hidegpárna kialakulásával együtt

a hőmérséklet napi ingása lecsökkent, többnyire 0 és 5 fok között alakultak az értékek az országban.

A repce és az őszi kalászosok nyugaton és északon szépen keltek, hamar erős, jó állapotba kerültek, a felszín közeli talajréteg nedvességtartalma és a november első felére jellemző enyhe időjárás kedvezett a fejlődésüknek. November utolsó dekádjában az Alföldön is alaposabb öntözést kaptak az állományok, amelyek errefelé a november közepéig jellemző száraz körülmények között nehezen keltek, fejlődtek. Jelenleg a talajban kellő nedvességet találnak az állományok, ugyanakkor az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, itt további kiadós csapadékra, elsősorban hóra lenne szükség, de egyelőre erre nincs kilátás.

Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban folytatódik a borongós, enyhe idő, nagyobb csapadék nélkül, bár kisebb eső, szitálás, helyenként átmenetileg akár ónos többfelé és többször is várható.

A hőmérséklet éjszakánként mínusz 1 és plusz 5 fok között, nappal 1 és 6 fok között alakul, de az átmenetileg naposabb részeken akár 10 fok körüli maximumok is előfordulhatnak. Nagyobb változás majd az ünnep alatt, után érkezhet.