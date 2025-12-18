ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök
Karácsony Gergely fõpolgármester (k), Kiss Ambrus, a Fõpolgármesteri Hivatal fõigazgatója (b) és Számadó Tamás fõjegyzõ a Fõvárosi Közgyûlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Karácsony Gergely: nagyon takarékos költségvetést fogadtunk el, de azért lesznek fejlesztések

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 2026-os költségvetését. A főpolgármester nagyon takarékosnak nevezte az új büdzsét, amely azért bizonyos fejlesztéseket is lehetővé tesz, míg a Fidesz, amely egyetlen frakcióként nemmel szavazott, katasztrofálisnak és botrányosnak tartja.

A Fővárosi Közgyűlés a Tisza Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Podmaniczky Mozgalom, a DK és a Párbeszéd frakciójának, illetve az MSZP képviselőinek támogatásával megszavazta Budapest jövő évi költségvetését.

Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban elmondta: „a költségvetés abból az alkotmányos alapelvből indul ki, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem lehet a költségvetés befizetője, éppen ezért egy olyan költségvetést terveztünk, amely csak az alkotmányos keretekig von el a fővárostól forrásokat, és ezeket a forrásokat is nyilván nagyon meg kell osztani, meg kell fontolni, hogy mire költjük. Ez egy nagyon-nagyon takarékos, de azért a város működőképességét és bizonyos fejlesztéseket lehetővé tevő költségvetés. Tartalmazza azt a béremelést, amiben megállapodtunk a szakszervezetekkel, tartalmazza többek között a Petőfi híd felújításának a megkezdését, tartalmaz komoly útfelújításokat, és kerékpáros fejlesztéseket. Olyan önként vállalt feladatokat is, mint a független kultúra támogatása, de emellett jelentős mértékben növeli a költségvetés a Fővárosi Szociális Alap támogatását” – mondta a városvezető.

Hozzátette:

nincsenek ebben a költségvetésben fedezetek nagy, komoly beruházásokra, de az idei évben már elkezdődtek azok az európai uniós projektek, amelyek lehetővé teszik, hogy a város fejlesztéséről se kelljen lemondani.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy várják az új kormány megalakulását, mert a teljes önkormányzati szektor finanszírozási válságban van.

„Navracsics miniszter úr már bejelentette, hogy januárban elkezdi az egyeztetéseket, illetve a Tisza Párt is ígéretet tett arra, hogy az önkormányzatok helyzetét rendezik, úgyhogy ez a költségvetés most alkalmas arra, hogy a város működőképességéről és a legfontosabb beruházásokról ne kelljen lemondanunk, de az új kormánnyal újra kell gombolni a kabátot” – hangsúlyozta.

Mint mondta, nagyon büszke arra, hogy az idei budapesti költségvetést a Fidesz-frakciót leszámítva mindenki tudta támogatni. Véleménye szerint a Fidesz frakciója egy olyan álláspontot képvisel költségvetési ügyekben, ami ellentétes azzal az esküvel, amit a budapestieknek tettek, mert nekik a közgyűlésben nem a Fideszt kellene képviselniük, hanem a budapestieket.

Radics Béla, a Fidesz fővárosi frakciójának képviselője szerint

teljes katasztrófa van.

„Az egész Fővárosi Közgyűlés elfogadta rajtunk kívül azt a botrányos költségvetést, ami egyébként egy olyan tervre épül, amiben egy százmilliárdos tétel eleve csak egy képzelt dolog. Volt egy könyvvizsgálói jelentés a likviditásról, ami alátámasztja azt, hogy itt több szám már megint nem stimmel. Tehát jelen pillanatban senki nem tudja, hogy mi a helyzet a főváros pénzügyeit illetően, mert ha mondjuk átvilágítás is van és vámjellegű dokumentum van a kezünkben, akkor könnyen lehet, hogy ott plusz helyett van egy mínusz, 100 milliárd helyett van 60 milliárd, úgyhogy egyszerűen az egész egy nagy katyvasz. Leginkább emiatt a tervezhetetlenség miatt nem tudunk megszavazni egy költségvetést, ami eleve mínusz 100 milliárddal indul. A másik pedig az, hogy olyan likviditási jelentéseket tesznek közre, amiről maguk is bevallják, hogy ez kamu” – fogalmazott.

A Fővárosi Közgyűlés végül 22 igen és 9 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül fogadta el Budapest 2026-os költségvetését.

KAPCSOLÓDÓ HANG

