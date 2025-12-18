Fogytán van az egyik legfontosabb nyersanyag, brutális drágulást jeleznek az elemzők

A londoni fémtőzsdén a háromhónapos réz jegyzése szerdán 11 592 dolláron állt, miközben New Yorkban az idei árfolyam-emelkedés már elérte a 34 százalékot – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio. Hozzáteszik, ha folytatódik a jelenlegi trend, 2009 óta ez lehet a fém legerősebb éve.

A világ egyik legnagyobb réztermelője, a BHP vezérigazgatója, Mike Henry a párizsi nemzetközi gazdasági fórumon hangsúlyozta, hogy a kereslet erőteljesen növekszik, és 2050-re akár 70 százalékkal is emelkedhet. Ezzel szemben egyre nagyobb kihívást jelent a kínálat bővítése, mivel

kevesebb új lelőhelyet fedeznek fel, a meglévők pedig kisebbek, gyengébb minőségűek, és nehezebben kiaknázható térségekben találhatók.

A vezérigazgató felidézte, hogy az elmúlt években enyhe túlkínálat mutatkozott a ciacon, ami aztán hiányba fordult. Másfél évvel ezelőtt még sokan gyengébb évet vártak 2025-re, de néhány bányászati zavar már elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az árak az egekbe szökjenek. Véleménye szerint a szűkösség az évtized végéig csak tovább fog fokozódni.

Arra is kitért, hogy nehéz előrejelezni az árak alakulását, egyben rámutatott, hogy a piac jelenleg feszes, és nem kell sok ahhoz, hogy az árak tovább emelkedjenek. Úgy látja, az arany és az ezüst idei szárnyalása is támogathatja a réz árfolyamát.

A piaci elemzők is további drágulásra számítanak: a UBS szerint strukturális bikapiac van kialakulóban, ami miatt

a cég 2026 első negyedévére tonnánként 12 ezer, az év végére pedig 13 ezer dolláros árat prognosztizál.

A Deutsche Bank elemzői úgy becsülik, hogy a bányászati kínálat 2025-ben mintegy 3 százalékkal csökken, és 2026-ban is csak csekély mértékben bővül majd. A Citi szakértői eközben arra számítanak, hogy az Egyesült Államok rézkészleteket halmoz fel, ami 2026 elejére 13 ezer, a második negyedévre pedig akár 15 ezer dollárig is felhajthatja az árakat tonnánként.