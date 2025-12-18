ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 18. csütörtök Auguszta
Egy nagy kupac rézdrót és rézkábel.
Nyitókép: Pexels

Fogytán van az egyik legfontosabb nyersanyag, brutális drágulást jeleznek az elemzők

Infostart

Történelmi csúcsra tört a réz ára, majdnem tizenkétezer dolláron jegyezték tonnáját. A színesfém értékét a kínálati zavarok, a bányászati kiesések és az amerikai vámokkal kapcsolatos aggodalmak hajtják fel.

A londoni fémtőzsdén a háromhónapos réz jegyzése szerdán 11 592 dolláron állt, miközben New Yorkban az idei árfolyam-emelkedés már elérte a 34 százalékot – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio. Hozzáteszik, ha folytatódik a jelenlegi trend, 2009 óta ez lehet a fém legerősebb éve.

A világ egyik legnagyobb réztermelője, a BHP vezérigazgatója, Mike Henry a párizsi nemzetközi gazdasági fórumon hangsúlyozta, hogy a kereslet erőteljesen növekszik, és 2050-re akár 70 százalékkal is emelkedhet. Ezzel szemben egyre nagyobb kihívást jelent a kínálat bővítése, mivel

kevesebb új lelőhelyet fedeznek fel, a meglévők pedig kisebbek, gyengébb minőségűek, és nehezebben kiaknázható térségekben találhatók.

A vezérigazgató felidézte, hogy az elmúlt években enyhe túlkínálat mutatkozott a ciacon, ami aztán hiányba fordult. Másfél évvel ezelőtt még sokan gyengébb évet vártak 2025-re, de néhány bányászati zavar már elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az árak az egekbe szökjenek. Véleménye szerint a szűkösség az évtized végéig csak tovább fog fokozódni.

Arra is kitért, hogy nehéz előrejelezni az árak alakulását, egyben rámutatott, hogy a piac jelenleg feszes, és nem kell sok ahhoz, hogy az árak tovább emelkedjenek. Úgy látja, az arany és az ezüst idei szárnyalása is támogathatja a réz árfolyamát.

A piaci elemzők is további drágulásra számítanak: a UBS szerint strukturális bikapiac van kialakulóban, ami miatt

a cég 2026 első negyedévére tonnánként 12 ezer, az év végére pedig 13 ezer dolláros árat prognosztizál.

A Deutsche Bank elemzői úgy becsülik, hogy a bányászati kínálat 2025-ben mintegy 3 százalékkal csökken, és 2026-ban is csak csekély mértékben bővül majd. A Citi szakértői eközben arra számítanak, hogy az Egyesült Államok rézkészleteket halmoz fel, ami 2026 elejére 13 ezer, a második negyedévre pedig akár 15 ezer dollárig is felhajthatja az árakat tonnánként.

Zelensky gives stark warning as EU leaders start crunch talks on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders start crunch talks on Russia's frozen assets

The leaders are deciding whether to loan tens of billions of euros in frozen Russian assets to fund Ukraine's military and economic needs.

