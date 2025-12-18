ARÉNA - PODCASTOK
Kamionok vesztegelnek a Pakisztánnal szomszédos afganisztáni Nangarhár tartományban fekvõ torhami határátkelõnél 2025. október 14-én. Pakisztán két nappal ezelõtt lezárta a torhami és csamani határátkelõt, mert az afgán hadsereg 58 pakisztáni katonát megölt, és rövid idõre pakisztáni õrhelyeket foglalt el az afgán-pakisztáni határon, megtorlásul a Kabul ellen az elmúlt héten végrehajtott pakisztáni légicsapásért. A harcokban kilenc afgán katona is elesett.
Nyitókép: MTI/AP/Wahidullah Kakar

Német külügyminiszter: szorít az idő az afgán menekültek befogadására

Infostart

A menekültpolitika szigorítását hirdette meg májusi hivatalba lépésekor a német kormány. Ez egyaránt vonatkozik a befogadásokra, illetve a kitoloncolásokra is, különös tekintettel az afganisztáni és a szíriai menekültekre.

Az Aszad-rezsim tavaly decemberi bukása után Szíriával már párbeszéd kezdődött, amit Johann Wadephul külügyminiszter a közelmúltban Damaszkuszban tett látogatásával igyekezett megpecsételni. Kabullal azonban – legalábbis hivatalosan – nincs kapcsolat a tálibok 2021-ben történt hatalomra kerülése óta.

A konzervatívokból és a szociáldemokratákból álló Merz-kormánynak ugyanakkor egyre több nehézséget okoz több ezer olyan afgán menekült befogadása, akik a tálbok elől Pakisztánban, elsősorban Iszlámábádban kerestek menedéket. Erre még a korábbi Scholz-kormány vállalt kötelezettséget, mivel olyan menekültekről van szó, akik 2021 előtt Afganisztánban az akkor még ott állomásozó Bundeswehr-egységek, illetve más német szervek munkáját segítették.

Jelentős részük azóta a beígért segítséggel Németországba költözött, több mint kétezren azonban továbbra is Pakisztánban várakoznak. A menekültpolitikáért elsősorban felelős, a kormányban a kisebbik keresztény pártot, a CSU-t képviselő belügyminiszter, Alexander Dobrindt ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy az év végéig beszüntetik a korábbi kötelezettségvállalás teljesítését is.

A belügyminiszter a hírek szerint pénzadományokkal is igyekezett a Pakisztánban tartózkodó menekülteket Németország helyett hazatérésre bírni, azt azonban az érintetek a leghatározottabban elutasították.

Az Iszlámábádban várakozó afgánok eltökéltségét jelzi az is, hogy többen közülük pert indítottak a német közigazgatási bíróságnál a beígért vízum kiadásának elmulasztása miatt.

A Dobrindtnál jóval „liberálisabb” CDU-s külügyminiszter, Johann Wadephul a Die Welt című lap által ismertetett interjújában reményét fejezte ki, hogy az afgánok befogadására a vállalt kötelezettségeknek megfelelően sor kerül.

„Feltételezem, hogy ez prioritás” – fogalmazott a miniszter, aki ugyanakkor arra is utalt, hogy a Pakisztánban várakozó afgánokat az fenyegeti, hogy az ottani hatóságok visszatoloncolják őket Afganisztánba.

Wadephul korábban tárgyalásokat folytatott a pakisztáni féllel a menedékjogi eljárások hat hónappal történő meghosszabbításáról. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy az ügyben a belügyminisztérium a felelős.

A miniszter Damaszkuszban tett novemberi látogatása után az ottani viszonyokra hivatkozva állást foglalt a Németországban tartózkodó szíriai menekültek kitoloncolása ellen. A nyilatkozat Berlinben meglehetős belpolitikai vihart keltett.

