Meztelenség-szűrő kifejlesztésére kötelezhetik a techcégeket a britek

Hamarosan meztelenség-felismerő algoritmusok kifejlesztésére kötelezhetik az Apple-t és a Google-t az Egyesült Királyságban – írja a Financial Times cikke nyomán a hvg.hu.

A funkciónak a cégek mobil operációs rendszereiben (Android, iOS) alapértelmezetten működnie kéne, hogy így védjék a lányokat és a nőket az ellenük irányuló erőszakkal szemben. A brit belügyminisztérium illetékesei azt szeretnék elérni, hogy az operációs rendszerek megakadályozzák a meztelenség megjelenítését,

a funkció kikapcsolására pedig akkor lenne lehetőség, ha a felhasználó igazolni tudja biometrikus ellenőrzés vagy személyi igazolvány segítségével, hogy már elmúlt 18 éves.

Először a mobiltelefonokat venné célba a javaslat, később viszont számítógépekre is kiterjedhetne. A lap szerint a kormány fontolóra vette, hogy kötelezővé teszi a fenti ellenőrzési módokat az országban értékesített eszközök esetében.

A javaslatnak valószínűleg lesznek ellenzői, és a hatékonyság is felvet kérdéseket. Az Egyesült Királyság a nyár folyamán a felnőtt tartalmak megtekintését is szigorú életkor-ellenőrzéssel nehezítette, hogy így védje a kiskorúakat, ám ez igen hamar a kiskapuk kereséséhez vezetett. A MacRumors szaklap megjegyzi, az Apple és a Google jelenleg is kínál gyermekvédelmi biztonsági funkciókat, ám ezek se tökéletesek.