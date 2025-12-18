ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.06
usd:
331.03
bux:
109272.18
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Szigorítaná pénzügyek ellenőrzését az Európai Unió

Infostart / MTI

Az Európai Parlament szerint javítani kell az Európai Unió jogállamisági feltételrendszerét, hogy jobban meg lehessen védeni az uniós forrásokat a jogállamiságot megsértő tagállamokban az uniós költségvetés kárára elkövetett visszaélésekkel szemben - tájékoztatott az uniós parlament csütörtökön, a témáról szóló plenáris szavazást követően.

A strasbourgi plenáris ülésen 386 szavazattal, 184 ellenében, 15 tartózkodás mellett elfogadott, a jogállamisági feltételrendszer végrehajtásának közel öt évét értékelő jelentés szerint meg kell erősíteni a mechanizmust, mert az késedelmektől szenved, nem elég átlátható, ami csökkenti hatékonyságát.

A szövegben kiemelik azokat az akadályokat, melyek miatt a mechanizmus aktiválása lassú és ritka, megjegyezve, hogy annak ellenére, hogy bizonyos tagállamokban többször is megállapították a jogállamiság megsértését, "csak két hivatalos értesítést küldtek, és csak egyetlen esetben döntöttek intézkedésekről a feltételrendszerről szóló rendelet alapján". A szöveg továbbá a panasztételi eljárások egyszerűsítésére és a visszaélést bejelentők számára bizalmas portál létrehozását szorgalmazta, amelyen emellett nyomon követhetők lennének az egyes esetek az első bejelentéstől az intézkedések megszüntetéséig.

A jelentés elfogadását támogató EP-képviselők hangsúlyozták, hogy az átláthatóságot a folyamat minden szakaszában biztosítani kell.

Azt szeretnék, ha az EP felügyeleti szerepe egyenrangúvá válna az Európai Unió Tanácséval a folyamat egésze során, és beleszólást követelnek a befagyasztott pénzeszközök más programok számára történő újraelosztásába is annak megakadályozására, hogy a szabályokat be nem tartó kormányok máshol ellentételezzék a veszteségeiket.

A jelentésben hangsúlyozzák, hogy az egyetemeket, a kis- és közepes vállalatokat és a civil szervezeteket nem szabad büntetni az adott ország kormánya által elkövetett jogállamisági jogsértésekért. Az EP-képviselők arra is figyelmeztettek, hogy a következő többéves pénzügyi keretre vonatkozó uniós bizottsági javaslat azzal a kockázattal jár, hogy gyengíti és széttöredezi az EU jogállamisági biztosítékait. Hangsúlyozták továbbá, hogy az uniós források felfüggesztésére vonatkozó bármely döntésnek "egyértelmű, objektív és átlátható kritériumokon", nem pedig tárgyalásokon kell alapulnia, és ragaszkodtak ahhoz, hogy a befagyasztott pénzeszközöket csak akkor szabadítsák fel, ha egy tagállam teljes mértékben végrehajtotta a fenntartható reformokat, és bizonyította az uniós értékeknek való, ellenőrizhető megfelelést.

Kezdőlap    Belföld    Szigorítaná pénzügyek ellenőrzését az Európai Unió

európai unió

költségvetés

jogállamiság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések

Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések

Jelentős mértékben gyengült a magyar fizetőeszköz árfolyama az elmúlt napokban az euróval és a dollárral szemben. A piaci mozgás hátterében nagyrészt az MNB keddi sajtótájékoztatóján elhangzott gondolatok állnak, amelyek a magyar jegybank lazuló előretekintő iránymutatását és - az adatok megfelelő alakulása esetén - a kamatcsökkentési ciklus megkezdését vetítették előre. Az MNB kommunikációs hangvételének puhulására erős piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés óta közel 6 egységet emelkedett az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg. A forint gyengülő tendenciája kezdetben ma is folytatódott (az euró jegyzése már az október vége óta nem látott 390-es szint felett is járt), Kurali Zoltán MNB-alelnök óvatosságot hangsúlyozó megszólalása azonban fordulatot hozott a devizapiacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mindent borítanak a legnépszerűbb karácsonyi vásárok: ezt tuti nem hitted volna!

Mindent borítanak a legnépszerűbb karácsonyi vásárok: ezt tuti nem hitted volna!

Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

The EU is deciding whether to loan tens of billions of euros of Russian money to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 16:04
Fáklyaként lángolt egy teherautó az M43-ason – videó
2025. december 18. 13:49
Egy EU-s tájékoztatás szerint éveket is csúszhat Paks II.
×
×
×
×