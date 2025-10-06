ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Andrej Babis korábbi cseh kormányfő, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tömörülés vezetője távozik egy szavazóhelyiségből, miután leadta szavazatát az európai parlamenti választásokon Pruhonicében 2024. június 7-én. Az EP-választásokat június 7-én és 8-án tartják Csehországban, ahonnan 21 jelölt jut be a 720 fős uniós törvényhozásba.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Bár megnyerte a cseh választásokat, Adrej Babis egyelőre mégsem alakíthat kormányt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh államfő még nem bízta meg kormányalakítással Andrej Babišt.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök vasárnap jelezte: még túl korai új kormányalakításról beszélni. A hétvégi parlamenti választásokon legjobban szereplő öt párt vezetőjével tartott egyeztetésein elsősorban a helyzet feltérképezése és a pártok prioritásainak megismerése volt a cél. Hangsúlyozta, hogy a konzultációk folytatódnak: hétfőn további pártelnökökkel ül tárgyalóasztalhoz, a képviselőház alakuló ülését pedig november elejére tervezi összehívni.

Petr Pavel szerint a cseh képviselőházi választások eredménye világosan mutatja: a cseh állampolgárok többsége nem kíván szélsőséges politikai nézeteket, hanem meg akarja őrizni az ország nyugati irányultságát.

„A kormányalakítási megbízatásról csak azután érdemes beszélni, hogy kirajzolódnak a lehetséges kabinet körvonalai” – fogalmazott az elnök.

Andrej Babiš, a választásokat 34 százalékos támogatással megnyerő ANO mozgalom elnöke elsőként találkozott az államfővel. A találkozó után jelezte: ha megkapja a kormányalakítási megbízatást, összeférhetetlenségi ügyeit a törvénynek megfelelően rendezi. Babiš hangsúlyozta, hogy az ANO mozgalom hivatalos kormányfőjelöltjeként vezeti majd a tárgyalásokat, de jelenleg még nem kapott hivatalos megbízást.

Az új alsóházba bejutott hat politikai erő közül a hárompárti Spolu koalíció, a STAN és a Kalózpárt egyértelműen közölte: nem kívánnak együttműködni Babišsal. Így az ANO számára lehetséges partnerek maradtak a Szabadság és Közvetlen Demokrácia párt, az SPD, valamint az Autósok mozgalom, amelyek együtt elegendő mandátummal rendelkeznének egy többségi kormányhoz. A három pártnak együttesen 108 mandátuma lenne. Ebből az ANO-é 80, az SPD-é 15, az Autósoké pedig 13. Alena Schillerová, az ANO alelnöke szerint egyszínű kormányt képzelnek el, amelyet kívülről támogathatnának az SPD és az Autósok.

Mindkét párt viszont jelezte: a koalícióban részt vennének és miniszteri pozíciókat is szeretnének.

Tomio Okamura, az SPD elnöke azt mondta: pártja szakértői kormányban gondolkodik, a miniszteri posztokra nem parlamenti képviselőket, hanem szakértőket jelölne. Boris Štastný, az Autósok prágai vezetője pedig hangsúlyozta: pártjuk konzervatív, jobboldali és Nyugat-barát, és aktívan részt kíván venni az új kormánykoalícióban.

A vasárnapi találkozókon részt vevő pártok mind megjegyezték: első körben informális, ismerkedő jellegű megbeszélésekről van szó. Az államfő a találkozók után kiemelte: a kormányalakítás folyamatában elsődleges cél Csehország nyugati irányvonalának fenntartása, az ország szerepének megerősítése az Európai Unióban és a NATO-ban, valamint a demokratikus intézmények védelme, ideértve a közszolgálati médiát, az állami egyetemeket, a biztonsági szerveket és az igazságszolgáltatás függetlenségét.

Petr Pavel úgyszintén hangsúlyozta: a tárgyalások jelenleg konzultációs jellegűek, még nem született döntés az új kormány összetételéről, a pártoknak pedig még időt ad a kölcsönös egyeztetésekre.

Bár megnyerte a cseh választásokat, Adrej Babis egyelőre mégsem alakíthat kormányt

