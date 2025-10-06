ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke voksolni érkezik egy ostravai szavazóhelyiségbe 2025. október 3-án. Csehországban október 3-án és 4-én tartanak parlamenti választásokat.
Nyitókép: Petr David Josek

Cseh választások után: az SPD megkaphatná a képviselőház elnöki posztját

Infostart / MTI
Tomio Okamura, az ellenzéki Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom elnöke lehetne a cseh képviselőház új elnöke - jelentette ki Andrej Babis, a választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke abban az interjúban, amelyet a Mladá Fronta Dnes című prágai napilap közölt.

A politikus az interjúban megerősítette: már megkezdték a nem hivatalos tárgyalásokat az új kormányról. A választások győztese az SPD-vel, illetve az Autósokkal tárgyal. Az ANO egypárti kormányt szeretne, míg partnerei inkább koalíciós kormányban gondolkodnak.

Amennyiben létrejön az ANO-SPD-Autósok kormányerő, a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője lesz.

Arra a kérdésre válaszolva, igaz-e, hogy az SPD nem politikusokat, hanem szakértőket szeretne kinevezni a kormányba, s egyben igényt tart a képviselőház elnöki posztjára, Andrej Babis leszögezte: "Igen, ez igaz. Beszéltünk arról, hogy az SPD-é lehetne a képviselőház elnöki tisztsége."

Tomio Okamura újságíróknak korábban azt mondta, hogy pártja a belügyi, a külügyi és a védelmi tárca iránt érdeklődik elsősorban.

Andrej Babis ezeket az igényeket nem kommentálta, de rámutatott, hogy "a három párt programja több pontban megegyezik". Ezek között említette az olcsóbb energiát, az euró bevezetésének elutasítását, a benzin- és dízelmotoros autók jövőbeni betiltásának eltörlését, a technológiai semlegességet, a zöld átállás és az emissziós engedélyek elutasítását és a közlekedési infrastruktúra gyorsított fejlesztését. "Nagy probléma, hogy az előző kormánytól üres kasszát öröklünk" - jegyezte meg Babis, aki 2017 és 2021 között már betöltötte a kormányfői posztot.

Néhány kérdésben azonban a felek álláspontjai eltérnek. Andrej Babis szerint például irreális az Autósok azon követelése, hogy a cseh költségvetés négy éven belül kiegyenlített legyen. "Ez nonszensz, mert beruházásokra van szükségünk" - szögezte le. Azt mondta, hogy vannak beruházások, amelyeket nem lehet, nem szabad leállítani. Ezek között említette a Dukovany atomerőmű bővítését vagy a közlekedési infrastruktúra fejlesztését. "Számunkra az a fontos, hogy milyen arányban van az eladósodásunk a bruttó hazai termékhez viszonyítva" - húzta alá a politikus. Rámutatott: négy éve, amikor a kormányt átadták a mostani kormánykoalíciónak, Csehország a hatodik legkevésbé eladósodott országnak számított, jelenleg viszont a kilencedik helyen van. Hangsúlyozta, hogy az új kormánynak gyorsan ellenőriznie kell a költségvetést, mert nem zárható ki, hogy a Petr Fiala által vezetett kabinet trükközött a számokkal.

Andrej Babis az interjúban megerősítette, hogy kormányfő akar lenni, s az esetleges összeférhetetlenségére van megoldás, amelyet ismertetni fog Petr Pavel államfővel. A hatályos cseh törvények szerint kormánytag nem lehet aktív vállalkozó. "Biztosítottam az elnököt, hogy olyan megoldásom van, amely összhangban lesz a cseh és az európai előírásokkal is" - mondta Andrej Babis még vasárnap újságíróknak, miután találkozott az államfővel.

csehország

kormányalakítás

andrej babis

