Hárompárti kormánykoalíció körvonalazódik Csehországban

Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babiš pártja, az ANO nyerte a pénteken és szombaton megrendezett csehországi parlamenti választásokat 34 százalék fölötti erdménnyel. A Petr Fiala vezette mai kormányzó párt, a Spolu a második helyen végzett 23 százalékkal. A győztes ANO egyedül a fővárosban, Prágában veszített, viszont mind a 13 vidéki körzetben győzni tudott.

„A cseh képviselőházba bejutott pártelnökök első nyilatkozatai alapján világos, hogy igény mutatkozik egy hárompárti koalíciós kormány megalakítására” – jelentette ki hétfőn délben Petr Pavel cseh államfő. A koalíciót az ANO mozgalom, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), valamint az Autósok párt alkothatná. A cseh elnök szerint mindenki egyetértett abban, hogy nem készítenek egymás számára váratlan meglepetéseket.

Petr Pavel méltatta, hogy a megbeszélések minden pártvezetővel nyíltak, tárgyilagosak és korrektek voltak. Szó esett a választási eredményekről, a kormányalakítás lehetőségeiről, de a képviselőház összetételéről, a programbeli prioritásokról és a további egyeztetésekről is. „Az első nyilatkozatokból

egyértelmű, hogy van szándék egy hárompárti koalíciós kormány létrehozására, vagyis az ANO, az SPD és az Autósok részvételével.

A konkrét összetételről és a személyi kérdésekről azonban a pártelnököknek kell tovább tárgyalniuk” – mondta hétfőn Petr Pavel az első tárgyalási kör lezárása után.

Ha létrejön az ANO-SPD-Autósok koalíció, a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselőjük lesz.

A választások győztese, Andej Babiš megerősítette, hogy az SPD politikusok helyett szakértőket szeretne kinevezni a kormányba, s egyben igényt tart a képviselőház elnöki posztjára.

Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia elnöke közölte, hogy mozgalma tárgyal Andrej Babišsal a cseh kormányban való közvetlen részvételről. Konkrét pozíciókról vagy tárcákról azonban Okamura szerint még korai beszélni. Ismételten hangsúlyozta, hogy minden a választások győztesétől, tehát az ANO mozgalomtól függ.

Petr Macinka, az Autósok párt elnöke szintén kijelentette, a párt részévé szeretne válni a jövőbeni cseh kormánynak. A 6,8 százalékkal a parlamenti alsóházba bekerült párt vezetője bízik abban, hogy a megalakuló kormány a teljes négyéves ciklus alatt stabil marad. Petr Macinka ugyanakkor visszautasította, hogy bármilyen részletet közöljön a tárgyalásokról. Emlékeztetett arra is, hogy

az Autósok és az ANO az Európai Parlamentben ugyanannak a frakciónak, a Patrióták Európáért csoportnak a tagjai,

ahol szerinte tárgyilagosan és korrekten kommunikálnak egymással, ezért ezt a gyakorlatot a hazai politikában is érdemes lenne követni. A Patrióták csoport tagja a magyar Fidesz is.

Petr Pavel cseh államfő a hétfői tárgyalásokat követően megjegyezte, mindenki egyetértett abban, hogy nem készítenek egymás számára váratlan meglepetéseket. „Az a közös érdekünk, hogy ésszerű időn belül ne csak a parlament alakuljon meg, hanem működőképes, támogatással rendelkező kormány is legyen” – hangsúlyozta a cseh elnök.