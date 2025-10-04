Győzött a patrióta ANO Csehországban - Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

Az eddig ellenzékben lévő, Andrej Babis korábbi kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) nyerte a képviselőházi választásokat Csehországban - jelentette be szombaton az eredményeket összesítő Cseh Statisztikai Hivatal.
- A szavazókörök 90 százaléka eredményeinek összesítését követően a hivatal szerint az ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg.
- Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos.
- A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta.
Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.
A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte
tönkretették Csehországot
és nem teljesítették választási ígéreteiket.
"Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában" - szögezte le a politikus.
Cikkünk frissül.
Az InfoRádió hétfői Arénájának témája a cseh választás lesz, kezdés 18 órakor. Tartson velünk!