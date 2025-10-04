ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis cseh államfőjelölt, volt miniszterelnök kampányzáró rendezvényt tart Brnóban 2023. január 9-én. A cseh elnökválasztás első fordulóját január 13-14-én rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Győzött a patrióta ANO Csehországban - Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

Infostart / MTI

Az Elégedetlen Polgárok Mozgalma fölényesen nyert a péntek-szombati cseh képviselőválasztáson, a kormányalakítás előtt a pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni - de kormányozni egyedül készül.

Az eddig ellenzékben lévő, Andrej Babis korábbi kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) nyerte a képviselőházi választásokat Csehországban - jelentette be szombaton az eredményeket összesítő Cseh Statisztikai Hivatal.

  • A szavazókörök 90 százaléka eredményeinek összesítését követően a hivatal szerint az ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg.
  • Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos.
  • A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta.

Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte

tönkretették Csehországot

és nem teljesítették választási ígéreteiket.

"Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában" - szögezte le a politikus.

Cikkünk frissül.

Az InfoRádió hétfői Arénájának témája a cseh választás lesz, kezdés 18 órakor. Tartson velünk!

Győzött a patrióta ANO Csehországban - Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

Győzött a patrióta ANO Csehországban - Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem
Az Elégedetlen Polgárok Mozgalma fölényesen nyert a péntek-szombati cseh képviselőválasztáson, a kormányalakítás előtt a pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni - de kormányozni egyedül készül.
 

