Győzött a patrióta ANO Csehországban - Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

Az eddig ellenzékben lévő, Andrej Babis korábbi kormányfő vezette Elégedetlen Polgárok Mozgalma (ANO) nyerte a képviselőházi választásokat Csehországban - jelentette be szombaton az eredményeket összesítő Cseh Statisztikai Hivatal.

A szavazókörök 90 százaléka eredményeinek összesítését követően a hivatal szerint az ANO a voksok 36 százalékát szerezte meg.

Az eddig kormányzó, Petr Fiala leköszönő kormányfő vezette Együtt (Spolu) koalíció támogatottsága 22 százalékos.

A Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párt a szavazatok 11 százalékát kapta.

Babis győzelme utáni első sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy célja egypárti kormány létrehozása, amelynek támogatásáról a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok párttal kíván tárgyalni.

A választás győztese kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte

tönkretették Csehországot

és nem teljesítették választási ígéreteiket.

"Mi mindig teljesítettük ígéreteinket, most is így lesz. Célunk, hogy Csehország a legjobb hely legyen az élethez Európában" - szögezte le a politikus.

Cikkünk frissül.

