ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a tömörülés választási programjának ismertetésére érkezik az észak-morvaországi Ostravában tartott kampányrendezvényen 2025. szeptember 4-én. Csehországban október 3-i kezdettel kétnapos parlamenti választásokat tartanak.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Megkezdődött a cseh politikai sakktábla újrarendezése

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Petr Pavel cseh államfő vasárnap reggel fogadta Andrej Babis, volt kormányfőt, a hétvégi képviselőházi választásokat megnyerő ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét.

A köztársasági elnök a nap folyamán még további öt pártvezetővel találkozik, majd a konzultációk hétfőn folytatódnak.

Az elnöki iroda szerint tájékoztató jellegű megbeszélésekről van szó, amelyek alapján Petr Pavel eldönti, hogy kit bíz meg kormányalakítással.

A kétnapos voksolás Cseh Statisztikai Hivatal által véglegesített és vasárnapra virradóra nyilvánosságra hozott eredménye szerint az ellenzéki ANO megszerezte a szavazatok 34,51 százalékát. Az 1993-ban megalakult Cseh Köztársaság történetében ez a legjobb eredmény, amellyel egy tömörülés képviselőházi választást nyert.

A második helyen a három kormánypártot (ODS, KDU-CSL, TOP 09) tömörítő Spolu (Együtt) koalíció végzett 23,36 százalékkal, a harmadikon pedig a szintén kormánykoalíciós Polgármesterek és Független Személyiségek (STAN) 11,36 százalékkal. A negyedik hely a Cseh Kalózpárté 8,97 százalékkal, az ötödik a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalomé 7,78 százalékkal, míg hatodikként az Autósok Önmaguknak párt jutott be a parlamenti alsóházba 6,77 százalékos támogatottsággal.

A mandátumok megoszlása a 200 tagú képviselőházban: ANO 80, Spolu 52, STAN 22, Kalózok 18, SPD 15, Autósok 13 mandátum.

A választásokon 68,95 százalékos volt a részvétel, ami a harmadik legmagasabb a Cseh Köztársaság történetében.

Petr Pavel a választások előtt azt nyilatkozta a CTK hírügynökségnek, hogy nem fogja hátráltatni a kormányalakítást és nem akar semmiféle feltételeket szabni az érintett pártvezetőknek. Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy a jövőbeni kormány kül- és biztonságpolitikájában nem jutnak majd szóhoz olyan erők, amelyek ki akarnák vezetni Csehországot az Európai Unióból és a NATO-ból.

Az államfő a vasárnapi konzultációkról sajtóértekezleten tájékoztatja a közvéleményt – jelentette az elnöki irodára hivatkozva a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24).

Kezdőlap    Külföld    Megkezdődött a cseh politikai sakktábla újrarendezése

csehország

választások

andrej babis

ano

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A spanyol intő példa – az ingatlanárak esése a valóságban többet ártana a potenciális vásárlóknak, mint segítene

A lakáspiacon minden vevő alacsonyabb árakat szeretne. Egészen addig, amíg meg nem tapasztalja, mit okoz ez. Spanyolországban 2009 után a lakásárak bezuhantak, de a fiatalok számára a saját otthon távolabb került, mint valaha. A zuhanó árak mögött összeomló munkaerőpiac és hitelezés, valamint mohó befektetők álltak. A történet azt üzeni, hogy a magas lakásárak gyakran a remény jelei, nem a reménytelenségé.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A cseh államfő fogadta Andrej Babist

A cseh államfő fogadta Andrej Babist

Petr Pavel cseh államfő vasárnap reggel fogadta Andrej Babis, volt kormányfőt, a hétvégi képviselőházi választásokat megnyerő ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gyászol az angol futball: meghalt a legendás csapattulaj, három klubja is volt valaha

Gyászol az angol futball: meghalt a legendás csapattulaj, három klubja is volt valaha

Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Netanyahu says he hopes to announce hostage release in the 'coming days'

Hamas will disarm "the easy way or the hard way", Israel's PM says after the group gave its response to a peace plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 12:51
Szijjártó Péter: a folyosókon egyre többen súgják oda, velük értenek egyet
2025. október 5. 12:36
Eldőlt, kit küld Budapestre Donald Trump
×
×
×
×