A múltban ragadva, a világ egy része még mindig hisz egy legendás szoftverben

Egykoron, azaz pontosan 30 évvel ezelőtti debütálása idején csúcstechnológia volt, ma pedig matuzsálem. De, mint kiderült, olyan, amely vasmarokkal láncolja magához a fogságába került szerencsétleneket. Ez a Windows 95, a Microsoft egykor forradalmi operációs rendszere, amelynek globális reklámkampányához a Rolling Stones szolgáltatta a zenét, Start Me Up című slágerével.

A BBC nyomozásából kiderül, hogy még mindig sokan vannak világszerte, akiknek a fülében lidércnyomássá válhatott a dal, mivel nap, mint nap, hosszú perceket várnak, hogy beinduljon a Win95 vagy más, elavult operációs rendszer – amitől nem tudnak megszabadulni.

– mondta a BBC-nek Lee Vinsel, a Virginiai Műszaki Egyetem docense.

A cikk példaként hozza fel, hogy egy manhattani kórházban még mindig nem ritka látvány, hogy a lift képernyőjén ott villog a rettegett „Kék halál” – a 2001-ben kiadott Windows XP hibaüzenete. Miért? Mert a liftet ma is az a rendszer működteti, amelynek hivatalos támogatását a Microsoft több mint tíz éve megszüntette.

Az eset nem egyedi. Thomas Germain, a BBC technológiai tudósítója szerint világszerte egész iparágak függenek elavult Microsoft rendszerektől.

A cég most ünnepli fennállásának 50. évfordulóját – és, miközben a mesterséges intelligenciára és felhőalapú szolgáltatásokra építi a jövőjét, múltbeli szoftverei még mindig meghatározók a digitális infrastruktúrában.

A bankautomatáktól a közlekedési rendszereken át, a művészi nyomtatókig emberi létünk rejtett zugaiban ott rejtőznek és ketyegnek a régi Windows rendszerek.

Elvis Montiero New Jersey-i ATM-technikus szerint sok pénzkiadó automata még ma is Windows XP-t vagy akár a 1993-as, a mezei felhasználó életét megkeserítő, de az informatikusok által dicsért Windows NT-t futtatja.

„A frissítés költséges és bonyolult” – mondja Montiero. Az új szoftverekhez szükséges hardverek, a szabályozásoknak való megfelelés és a speciális ATM-szoftverek újraírása sokszor nem éri meg.

Németországban a Deutsche Bahn vasúttársaság hirdetést adott fel, olyan IT-szakembert kereseve, aki ismeri a több, mint 30 éves Windows 3.11-et és az MS-DOS-t. „Vonataink akár 30 évig is üzemelnek” – közölték. Mivel ezek a rendszerek stabilak és biztonságosak, sokáig használják őket.

San Franciscóban a Muni néven emlegetett helyi metró reggeli indítása még mindig floppy-lemezzel történik. Kaliforniában pedig a LightJet típusú fotónyomtatók Windows 2000-en futnak. John Watts műszaki operátor szerint kőbaltának hívják ezeket a gépeket, annyira ősiek. Ugyanakkor nem tudnak megszabadulni tőlük, mert az átállás költsége akár 50–60 ezer dollár is lehet.

Az amerikai állami intézmények sem kivételek, amikor a szoftver matuzsálemek használatáról van szó. Eric Zabriskie, az amerikai veteránügyi hivatal pszichiátere már négy éve azzal kezdi a napot, hogy 15 percet vár, mire beindul az ősi operációs rendszere. A hivatal főként a 90-es évekbeli CPRS-t (Számítógépes Betegnyilvántartó Rendszer) használja, amely az igencsak régi, MS-DOS-alapú VistA platformra épül. Bár többször próbálták lecserélni, jelenleg 2031-re tervezik az új rendszer országos bevezetését.

M. Scott Ford szoftverfejlesztő szerint „a karbantartás halogatása” az egyik fő oka annak, hogy a régi rendszerek megmaradnak. „A végén már csak egyvalaki marad, aki tudja, hogy kell működtetni” – teszi hozzá.

A régi rendszerek előnye az egyszerűségük lehet – kevesebb rajtuk a biztonsági rés. De ha az internetre kötjük őket, a kockázatok azonnal megsokszorozódnak.

Ugyanakkor néha a nosztalgia is szerepet játszik, abban, hogy miért használ valaki régi oprendszert. Dene Grigar, a Washingtoni Állami Egyetem elektronikus irodalommal foglalkozó laborjának vezetője 61 régi számítógépet tart működőképes állapotban. Ezeken digitális formában tárolt irodalmi műveket, játékokat és interaktív műalkotásokat mutat be.

„Amint az emberek rászabadultak ezekre a számítógépekre, műalkotásokat kezdtek velük létrehozni” – meséli. Az alkotás élménye pedig csak az eredeti gépeken teljes. Egyedül egy olyan gép kéne még, ami öt és egy negyed colos floppylemezt tud olvasni – „Hat éve keresem” – mondja.

A blast from the tech past... Here we have a 5 1⁄4 inch soft (actually!) floppy disk. It was created by Grindleford Primary children's contributions to the 1985 Domesday Project, a BBC project to mark 900 years since the Domesday Book. Now, how to access it? #archiveoftheweek pic.twitter.com/SjqsuQHOUM