Loaded European truck on motorway in beautiful sunset light. On the road transportation and cargo.
Nyitókép: Jag_cz/Getty Images

Új technológiát teszteltek Kínában: öt kamiont vezetett egyetlen ember

Infostart

A tesztüzem során a fejlesztők figyeltek rá, hogy a teherautók szorosan kövessék egymást, nehogy valaki befurakodjon közéjük.

Kínában új megoldással kísérleteznek az önvezető teherautók problémáira: a Sany mérnökei olyan technológiát mutattak be, amellyel egyetlen sofőr egyszerre akár öt teherautót is irányíthat egy konvojban – írja az Electrek beszámolója nyomán a hvg.hu. Az új rendszert az önvezető megoldásokkal foglalkozó Pony.ai fejlesztéseivel kombinálták.

A technológia lényege, hogy csak a konvoj legelső járművét vezeti ember, a mögötte haladó négy kamion pedig szorosan követi, folyamatos digitális kapcsolatban. Ha az első teherautó fékez vagy gyorsít, a többiek követik.

Az öt teherautónak biztonsági okokból az előírtnál közelebb kell haladnia egymáshoz, elkerülve, hogy más járművek is közéjük kerüljenek.

A teherautók önálló kormányvezérléssel (Steer-by-Wire), fékvezérléssel (Brake-by-Wire) és motorvezérléssel is rendelkeznek, így tudnak összehangoltan haladni. A kommunikáció 5G alapon zajlik, többszörösen biztosított rendszerrel a háttérben. A kamionok egyébként elektromos hajtásúak, 400 kWh feletti akkumulátorcsomaggal, amelyek modulban cserélhetők, hogy ne kelljen várakozni a töltésre.

A fejlesztők szerint a konstrukció egyrészt csökkenti a kockázatokat és a jogi akadályokat, mivel a konvojt hivatalosan továbbra is ember felügyeli. Másrészről ez komoly megtakarítást jelenthet a szállítmányozó cégek számára, ugyanis ugyanazon az útvonalon öt kamionhoz elég lehet egyetlen sofőr, ami jelentősen növelheti a hatékonyságot. A Sany állítása szerint a technológiát már alaposan tesztelték, és alkalmas lehet közúti használatra is.

