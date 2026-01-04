Közeledik a vége? Kifogynak egyes kereskedők a videókártyákból

Németországban már a kiskereskedők is arra panaszkodnak, hogy nem tudnak elegendő készletet beszerezni – írta a Portfolio és a wccftech egy Redditen megjelent nyilvános posztra hivatkozva. A bejegyzésben egy kiskereskedő panaszkodik arra, hogy az importőr vállalat korlátozza a videókártyák értékesítését, a legerősebb modellekből pedig képtelen továbbiakat beszerezni. Forgalmazója több GeForce RTX 5070-es rendelését is törölte, a korlátozott készletre hivatkozva.

A nagykereskedő állítólag néhány modell esetén legfeljebb öt darabot tud biztosítani, így minden ezt meghaladó rendelést visszamondott.

Az üzenetben azt is jelzik, hogy a piaci helyzet rendkívül bizonytalan, és a kiskereskedő szerint az Amazon szintén szigorúan korlátozza a viszonteladók által rendelhető mennyiségeket.