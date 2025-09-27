Az Instagram reformja készül – nem véletlen az időzítés

Fontos mérföldkőhöz érkezett az Instagram: Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója egy Threads-bejegyzésben osztotta meg, hogy a platform elérte a 3 milliárd havi aktív felhasználói bázist. Mindez azt jelenti, hogy 3 év leforgása alatt 50 százalékkal nőtt a platform, 2022-ben ugyanis még csak 2 milliárd felhasználóval büszkélkedhetett az Instagram.

A korábbi közlések alapján a Facebook 2023-ban érte el a 2 milliárd napi felhasználót, míg a WhatsApp havi felhasználóinak száma 2020-ban lépte át a 2 milliárdot. A Meta az elmúlt negyedévben 3,48 milliárd „napi aktív felhasználóról” adott tájékoztatást, akik a Facebookot, a WhatsAppot és a Messengert használják.

A Meta most azért is állhatott elő a számokkal, mert a pletykák szerint komoly változásokat tervez az Instagramon. A Bloomberg szerint a cég hamarosan még hangsúlyosabbá teszi a Reels-videókat az alkalmazásban. Adam Mosseri, az Instagram vezetője a lapnak elmondta, a felhasználók hamarosan egy újratervezett navigációs sávval találkozhatnak majd, ahol a privát üzeneteket és a Reels-videókat láthatják majd kiemelten – számolt be a hvg.hu.

A Meta Dél-Koreában és Indiában már tesztelte, hogy csak a videókat jelenítette meg a hírfolyamban. Hasonló szemléletet tükröz az Instagram nemrég megjelent iPades alkalmazása is. Az Engadget megjegyzi: a változtatás időzítése valószínűleg annak is köszönhető, hogy az Egyesült Államokban épp most dől el a TikTok sorsa – olvasható.