A Meta Threads nevű, új mikroblog-szolgáltatásának ikonja egy felhasználó mobiltelefonján Miamiban 2023. július 5-én. A Twitter-rivális Threadsre az Instagram felhasználók saját felhasználónevükkel regisztrálhatnak, de regisztráció nélkül is nyomon követhetik kedvenc felhasználóik megosztásait az új alkalmazáson. A Threads az Európai Unióban szabályozási problémák miatt egyelőre nem hozzáférhető.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Az Instagram reformja készül – nem véletlen az időzítés

Infostart

Friss adatokat közölt Mark Zuckerberg az Instagram felhasználói bázisáról.

Fontos mérföldkőhöz érkezett az Instagram: Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója egy Threads-bejegyzésben osztotta meg, hogy a platform elérte a 3 milliárd havi aktív felhasználói bázist. Mindez azt jelenti, hogy 3 év leforgása alatt 50 százalékkal nőtt a platform, 2022-ben ugyanis még csak 2 milliárd felhasználóval büszkélkedhetett az Instagram.

A korábbi közlések alapján a Facebook 2023-ban érte el a 2 milliárd napi felhasználót, míg a WhatsApp havi felhasználóinak száma 2020-ban lépte át a 2 milliárdot. A Meta az elmúlt negyedévben 3,48 milliárd „napi aktív felhasználóról” adott tájékoztatást, akik a Facebookot, a WhatsAppot és a Messengert használják.

A Meta most azért is állhatott elő a számokkal, mert a pletykák szerint komoly változásokat tervez az Instagramon. A Bloomberg szerint a cég hamarosan még hangsúlyosabbá teszi a Reels-videókat az alkalmazásban. Adam Mosseri, az Instagram vezetője a lapnak elmondta, a felhasználók hamarosan egy újratervezett navigációs sávval találkozhatnak majd, ahol a privát üzeneteket és a Reels-videókat láthatják majd kiemelten – számolt be a hvg.hu.

A Meta Dél-Koreában és Indiában már tesztelte, hogy csak a videókat jelenítette meg a hírfolyamban. Hasonló szemléletet tükröz az Instagram nemrég megjelent iPades alkalmazása is. Az Engadget megjegyzi: a változtatás időzítése valószínűleg annak is köszönhető, hogy az Egyesült Államokban épp most dől el a TikTok sorsa – olvasható.

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet
Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Főépítész: márciusban megnyit az újjászületett Citadella – képeken mutatjuk, milyen lesz

Lánszki Regő főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az InfoRádióban arról beszélt, milyen állapotban volt a Citadella, mikor átvette az állam, milyen koncepciókat kellett követni az állagmegóvási munkálatok és az új funkciók megtervezésekor, illetve hogy milyen újdonsággal várja majd a felújított erőd a látogatókat jövő évtől.
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink vasárnap

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink vasárnap

Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.

Az igazságszolgáltatás függetlensége a tét - Trump ellenfelei sorra buknak el

Az igazságszolgáltatás függetlensége a tét - Trump ellenfelei sorra buknak el

Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

