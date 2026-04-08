Akár hónapokat is csúszhat az Apple új csúcsmobiljának megjelenése

Akár hónapokat is csúszhat az Apple új csúcsmobiltelefonjának, a cég első összehajtható iPhone-jának a piacra kerülése, miután a mérnöki tesztfázisban komoly problémák jelentkeztek – írja a Portfolio a Nikkei Asia értesülése alapján.

A portál szerint a vártnál több probléma merült fel a korai próbagyártás alatt, a szükséges módosítások, helyreállítások elvégzése pedig több időt vesz majd igénybe. A történtek miatt az eredeti megjelenési ütemtervhez képest akár több hónapot is várni kell az új készülék iránt érdeklődőknek.

A Nikkei Asia januárban még arról számolt be, hogy az Apple 2026 második felére tervezi nagyszabású termékbemutatóját. A korábbi hírek szerint ezen az eseményen az első összehajtható iPhone mellett két hagyományos kialakítású modell is debütált volna. Az új készülékek fejlettebb kamerarendszert és nagyobb kijelzőt kapnak.