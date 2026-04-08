2026. április 8. szerda Dénes
Sydney, Australia - November 4, 2011: Apple Computers logo and shoppers at the Apple Store in Sydney, Australia.
Nyitókép: PhillDanze/Getty Images

Akár hónapokat is csúszhat az Apple új csúcsmobiljának megjelenése

Az amerikai multinacionális informatikai vállalat eredetileg 2026 második felére tervezte nagyszabású termékbemutatóját.

Akár hónapokat is csúszhat az Apple új csúcsmobiltelefonjának, a cég első összehajtható iPhone-jának a piacra kerülése, miután a mérnöki tesztfázisban komoly problémák jelentkeztek – írja a Portfolio a Nikkei Asia értesülése alapján.

A portál szerint a vártnál több probléma merült fel a korai próbagyártás alatt, a szükséges módosítások, helyreállítások elvégzése pedig több időt vesz majd igénybe. A történtek miatt az eredeti megjelenési ütemtervhez képest akár több hónapot is várni kell az új készülék iránt érdeklődőknek.

A Nikkei Asia januárban még arról számolt be, hogy az Apple 2026 második felére tervezi nagyszabású termékbemutatóját. A korábbi hírek szerint ezen az eseményen az első összehajtható iPhone mellett két hagyományos kialakítású modell is debütált volna. Az új készülékek fejlettebb kamerarendszert és nagyobb kijelzőt kapnak.

teszt

apple

iphone

csúszás

próbagyártás

