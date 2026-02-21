Mi várható tavasztól? A kemény hideget talán megússzuk, de jöhet a hőkatlan

Az idei tavasznál nagyobb bizonytalanságot mutatnak a szezonális meteorológiai modellek, például az európai középtávú vagy az amerikai és brit előrejelző modellek, mint az elmúlt években. Ennek az is oka, hogy globális szinten átmeneti átrendeződés tapasztalható a szinoptikában (a nagytérségű légköri folyamatok vizsgálata) és az óceánok esetében – fogalmazott az InfoRádióban Kovács Erik, megjegyezve:

nagyon szélsőséges, de globális szinten az átlagnál melegebb volt a tél, és valószínűleg tovább is fog majd emelkedni a globális hőmérséklet, ami Európa időjárására is hatással lesz.

Azzal együtt, hogy Magyarországon – az elmúlt évektől eltérően – a modellek azt mutatják, hogy a hőmérséklet az átlagnak inkább a közelében, kicsivel fölötte lesz, viszont a tavalyinál, illetve a tavalyelőttinél csapadékosabb tavaszt mutatnak idén a klímaszcenáriók.

A tavaszi fagyokra kitérve elmondta: az éghajlatváltozás következtében ezek egyre gyakoribbak hazánkban, amit az agrárium is érzékel, különösen a korai fajták, mint a kajszibarack, az alma vagy a szilva esetében.

A tavaszi fagyok gyakoribbá válásának az az oka, hogy egyre enyhébbek a telek,

emiatt hamarabb kezdődik a rügyfakadás és virágzás, amihez viszont az időjárás nem „alkalmazkodik”, és mivel a tavasz egy átmeneti évszak, amire a tél jelentős hatással van, különösen az elején (márciustól április közepéig), rendszeresek a „hidegleszakadások”, fagyokat okozva egy-egy éjszaka, ami által pedig elfagy a növények virágzata, illetve a rügyek is – magyarázta a szakértő, kiemelve: ez a 2050-es, 2060-as évtizedig biztosan folytatódni fog, tehát

a mezőgazdaságnak a jövőben nemcsak az aszállyal kell szembenéznie, hanem a tavaszi fagyok okozta problémákkal is, amit egyébként az elmúlt 10-15 évben már megtapasztalhattunk.

Bár az idei télen viszonylag sok hó esett, még mindig nem elégséges a talajnedvesség mennyisége. Hogy mennyi csapadékra számíthatunk tavasszal, és ez képes lesz-e feltölteni a hiányzó mennyiséget, azzal kapcsolatban Kovács Erik azt mondta, hogy ebből a szempontból konszenzus van a különböző modellek, illetve azoknak a különböző szcenárióik között: az mutatják jelenleg, hogy

az átlagnál csapadékosabb lesz a tavasz,

ami nemcsak a mezőgazdaság, hanem minden más szempontból jó hír. Hozzátette: most úgy látszik, hogy Közép- és Délkelet-Európában az átlagnak megfelelő, vagy kissé afölötti csapadékmennyiségre kell számítani, szemben az elmúlt három-négy évvel, amiket szárazabb időjárás jellemzett. „Természetesen »az utolsó szót mindig az időjárás mondja ki«, de általában a szezonális előrejelzések, ezek a modellek egyre pontosabbak, főleg úgy, hogy már a mesterséges intelligenciát is használjuk, és az ő segítségét is kérjük az előrejelzésekben” – fogalmazott.

Mire számíthatunk nyáron?

Az InfoRádió azon kérdésére, hogy a tavaszi időjárásból lehet-e bármi következetest levonni a nyárira vonatkozólag, azt válaszolta a kutató, hogy vannak már szezonális modellek, de ilyenkor azok még nagyon megbízhatatlanok a nyarat illetően. Elmondása alapján idén „kicsivel nehezebb előre jelezni”, mint tavaly és tavalyelőtt, aminek több oka van. Mindazonáltal pillanatnyilag azt látják, hogy

ismételten egy meleg nyárnak nézünk elébe,

de hogy csapadékosabb, vagy szárazabb lesz-e a nyár, az még nagy kérdés; utóbbit április környékén lehet majd nagyjából „pedzegetni”.

Természetesen Magyarország időjárására komoly befolyással van, hogy az ország egy medencében fekszik, amit a magas Kárpátok bércei határolnak. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt hetekben, miközben a Kelet-európai-síkvidéken, Ukrajnától Fehéroroszországon át Lengyelországig rendkívül hideg volt, mínusz 25, mínusz 30 fokokkal, ami be-beszivárgott, de javarészt a Kárpátok felfogta. Tehát

nálunk is elő-előfordulhatnak nagy hidegek, de egyre ritkábbak – mondta a kutató, kiemelve: ugyanakkor van egy hátránya is a dolognak, nyáron szép lassan egy katlanná válik a Kárpát-medence,

miután a forró, száraz levegő megülepszik. Ezért van az, hogy amíg a környező országokban „csak” 30 fok van, addig a Kárpát-medencében egy-egy hőhullám idején 38-40 fokot is mérnek a meteorológusok.

Kovács Erik egyebek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a Kárpát-medencében a szennyezett levegő is könnyebben megül, ahhoz pedig hogy kitisztuljon, ciklonaktivitás, illetve erős szél szükséges.