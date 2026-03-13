ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A rendőrök szedték le a késsel támadó celebfogorvost

Infostart

A támadó korábban sikeres fogorvos volt, tévéműsorokban is szerepelt. Két nőt akart megkéselni, amikor a rendőrök meglőtték.

A támadó a 41 éves Steven Lin volt, aki korábban sikeres fogorvosként dolgozott, saját rendelőkkel rendelkezett, előadásokat tartott, sőt egészségügyi podcastok vendégeként is gyakran szerepelt – írja a 9Now híradása nyomán a Propeller.

A férfi kedden este, nem sokkal 23 óra előtt jelent meg az ausztráliai Sydney egyik lakókomplexumában. A hatóság tájékoztatása szerint kábítószeres befolyásoltság alatt állt, amikor késsel felfegyverezve behatolt az épületbe.

Az első áldozata Christine Campeau volt, akivel a mosókonyhában találkozott. A nő szerint először nem látszott rajta, hogy bármit forralna, de aztán hirtelen brutális támadást indított. Először erőből arcon ütötte, majd püfölni kezdte és a falhoz vágta, végül arcon szúrta és otthagyta.

A férfi ezután betört egy háromgyerekes édesanya lakásába, akit a földre szorított és pénzt követelt tőle. Chloe Paul elmondása szerint a fogorvos két kézzel szorította a nyakát, ám mivel bokszol, felvette a harcot a támadóval. Végül sikerült kiszabadulnia a szorításából.

A házbeliek által riasztott rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megpróbálták sokkolóval megállítani a férfit, ám az nem hatott rá. Amikor a támadó késsel a kezében feléjük rontott, egyikük tüzet nyitott és lelőtte.

A két nőt kórházba szállították, ahol több műtéten estek át. Súlyos arcsérüléseket szenvedtek, köztük orrtörést is. Később közös bejegyzésben írtak a történtekről, és azt mondták: a támadó „a ház két legerősebb nőjét választotta”.

A hatóságok szerint Steven Lin az utóbbi időben mélypontra került. A férfi ellen az előző évben több bírósági eljárás is indult: zaklatással, fojtogatással és bántalmazással vádolták, miközben súlyos metamfetamin-függőséggel küzdött.

