ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.35
usd:
340.1
bux:
122028.59
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy vörös róka sziklás, erdős háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Elképesztő videón, ahogy egy róka farkast zsákmányol

Infostart

Korábban soha nem sikerült még hasonlót megfigyelni, mivel a kölyökfarkasok életük első időszakát teljesen rejtve töltik.

Először vették videóra, amint egy vörös róka elejt egy szürke farkast – írja a Live Science beszámolója nyomán a 24.hu.

Az Olaszországban készült videón egy felnőtt róka látható, amint behatol a farkasok odújába, majd másodpercekkel később egy mindössze 1 hónapos kölyökkel a szájában távozik. A kutatók feltételezik, hogy a róka később elfogyasztotta a farkaskölyköt.

Az esetről készült tanulmány rámutat, hogy igen magas a farkaskölykök halandósága, 40-60 százalékuk elpusztul, mielőtt felnőne.

Elhullásuk leggyakoribb okai közé az éhezés, a betegségek és a szélsőséges időjárási körülmények tartoznak, a mostani videó viszont rámutat, hogy a ragadozók is komoly szerepet játszhatnak benne.

További érdekesség, hogy a farkasok korai életéről és nevelkedéséről mind a mai napig igen kevés információ áll rendelkezésre, ugyanis első hónapjaikat nehezen szemmel tartható odúkban töltik. A kölykök pusztulásának közvetlen megfigyelései ezért kifejezetten ritkák, vagyis a mostani felvétel tudományos szempontból nagyon értékes.

A videó alapján nem jelenthető tehát ki, hogy a hasonló esetek gyakoriak vagy éppen ritkák lennének, ehhez a farkasodúk sokkal szélesebb körű megfigyelésére lenne szükség.

A felvétel ugyanakkor jól példázza, mennyire fontos eszközei a vadkamerák a természetvédelemnek és a kutatásnak. Fákra és egyéb természetes objektumokra kihelyezve lehetővé teszik, hogy az állatok viselkedését anélkül figyeljük meg természetes élőhelyükön, hogy jelenlétünkkel megzavarnánk őket.

A jelenet kegyetlenségére való tekintettel a videót csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk:

Kezdőlap    Tudomány    Elképesztő videón, ahogy egy róka farkast zsákmányol

olaszország

róka

farkas

felvétel

kölyök

ragadozó

vadkamera

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.
 

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombázza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közben bejelentette: még hetek kérdése lehet, mire Amerika tengerészeti kíséretet tud biztosítani a Hormuzi-szoros olajtankereinek. Délután Irán új vezére bejelentette: a Hormuzi-szoros lezárva marad, mint "nyomásgyakorlási eszköz." Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten, csütörtökön

A Hatoslottó nyerőszámai a 11. héten, csütörtökön

Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, nézzük, ezúttal volt-e telitalálat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military says rescue efforts under way after refuelling plane crashes in Iraq

US military says rescue efforts under way after refuelling plane crashes in Iraq

The American military says it was not brought down by hostile or friendly fire. Meanwhile, Israel continues strikes against Iran and Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 04:30
Routerek tízezreit szállta meg egy digitális kártevő – Magyarország is érintett
2026. március 12. 21:15
Megtalálták azt a fehérjét, aminek kikapcsolásával vége lehet a maláriának
×
×