Elképesztő videón, ahogy egy róka farkast zsákmányol

Először vették videóra, amint egy vörös róka elejt egy szürke farkast – írja a Live Science beszámolója nyomán a 24.hu.

Az Olaszországban készült videón egy felnőtt róka látható, amint behatol a farkasok odújába, majd másodpercekkel később egy mindössze 1 hónapos kölyökkel a szájában távozik. A kutatók feltételezik, hogy a róka később elfogyasztotta a farkaskölyköt.

Az esetről készült tanulmány rámutat, hogy igen magas a farkaskölykök halandósága, 40-60 százalékuk elpusztul, mielőtt felnőne.

Elhullásuk leggyakoribb okai közé az éhezés, a betegségek és a szélsőséges időjárási körülmények tartoznak, a mostani videó viszont rámutat, hogy a ragadozók is komoly szerepet játszhatnak benne.

További érdekesség, hogy a farkasok korai életéről és nevelkedéséről mind a mai napig igen kevés információ áll rendelkezésre, ugyanis első hónapjaikat nehezen szemmel tartható odúkban töltik. A kölykök pusztulásának közvetlen megfigyelései ezért kifejezetten ritkák, vagyis a mostani felvétel tudományos szempontból nagyon értékes.

A videó alapján nem jelenthető tehát ki, hogy a hasonló esetek gyakoriak vagy éppen ritkák lennének, ehhez a farkasodúk sokkal szélesebb körű megfigyelésére lenne szükség.

A felvétel ugyanakkor jól példázza, mennyire fontos eszközei a vadkamerák a természetvédelemnek és a kutatásnak. Fákra és egyéb természetes objektumokra kihelyezve lehetővé teszik, hogy az állatok viselkedését anélkül figyeljük meg természetes élőhelyükön, hogy jelenlétünkkel megzavarnánk őket.

A jelenet kegyetlenségére való tekintettel a videót csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk: