Foci a világ minden tájáról – sport a tévében

M4 Sport
8.30: Forma-1, Kínai Nagydíj, sprintidőmérő
9.15 és 12.30: Téli paralimpia, alpesisí, férfi óriás-műlesiklás
15.30: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 6. szakasz
17.45: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Kazincbarcika
20.00: Labdarúgás, NB I, ETO FC Győr-MTK Budapest
Sport 1
13.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok
23.30: Baseball, World Classics, negyeddöntő, Dominikai Köztársaság-Koreai Köztársaság
Sport 2
20.00: Kézilabda, Bundesliga, Melsungen-Gummersbach
Eurosport 1
10.45: Alpesisí, vk, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, Courchevel
15.00: Sílövészet, vk, nők, sprint, Otepaa
16.40: Síugrás, vk, férfiak, Oslo
Eurosport 2
13.05: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 5. szakasz
15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 6. szakasz
18.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Kvadszia - al-Ahli
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, La Liga, Alavés-Villarreal
Arena 4
18.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Magdeburg-Darmstadt
20.30: Labdarúgás, Bundesliga, Borussia Mönchengladbach-St. Pauli
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Wrexham-Swansea City