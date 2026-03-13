ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.24
usd:
342.79
bux:
0
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Foci a világ minden tájáról – sport a tévében

Infostart / MTI

Kiesési rangadó az NB I-ben, bringa, baseball – mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

8.30: Forma-1, Kínai Nagydíj, sprintidőmérő

9.15 és 12.30: Téli paralimpia, alpesisí, férfi óriás-műlesiklás

15.30: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 6. szakasz

17.45: Labdarúgás, NB I, Diósgyőr-Kazincbarcika

20.00: Labdarúgás, NB I, ETO FC Győr-MTK Budapest

Sport 1

13.30: Küzdősport, Friday Fights, Bangkok

23.30: Baseball, World Classics, negyeddöntő, Dominikai Köztársaság-Koreai Köztársaság

Sport 2

20.00: Kézilabda, Bundesliga, Melsungen-Gummersbach

Eurosport 1

10.45: Alpesisí, vk, férfiak, szuperóriás-műlesiklás, Courchevel

15.00: Sílövészet, vk, nők, sprint, Otepaa

16.40: Síugrás, vk, férfiak, Oslo

Eurosport 2

13.05: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 5. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 6. szakasz

18.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Kvadszia - al-Ahli

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, La Liga, Alavés-Villarreal

Arena 4

18.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Magdeburg-Darmstadt

20.30: Labdarúgás, Bundesliga, Borussia Mönchengladbach-St. Pauli

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Wrexham-Swansea City

Kezdőlap    Sport    Foci a világ minden tájáról – sport a tévében

labdarúgás

televízió

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drámaian rosszabb a helyzet, mint azt gondolnánk – ma van az alvás világnapja

Drámaian rosszabb a helyzet, mint azt gondolnánk – ma van az alvás világnapja
A koronavírus-járvány óta rosszabbul alszanak az emberek az egész világon. A hazai és a nemzetközi kutatások is megerősítik, hogy az életmódbeli változások, az új technikai eszközök rossz hatással vannak az alvásra is – mondta az InfoRádióban G. Németh György. A Magyar Alvás Szövetség elnöke közölte: átlagban egy órával alszik kevesebbet az emberiség, mint száz évvel ezelőtt.
Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni

Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni

Az ivóvízhez való hozzáférés az Irán ellen folytatott háborúban érintett államok egyik legnagyobb sebezhető pontja. Ugyan ezek az országok egy természeti kincsből, az olajból gazdagodtak meg, de egy másikhoz, a vízhez való hozzáférés létfontosságú a számukra. Ezt pedig a tengervizet sótalanító üzemek jelentik.
 

Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút

Szakértő: amíg Irán ellenáll, Amerika és Izrael sem száll ki

Donald Trump szerint Washington nagyon jól keres az olajár emelkedésével

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Reggel megütötték a forintot, majd jött a gyors fordulat

Reggel megütötték a forintot, majd jött a gyors fordulat

Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe. Délután érkezhetnek még izgalmak, ugyanis fontos amerikai makrogazdasági adatok jelennek meg. A forint várható kilátásáról is szó lesz következő befektetői klubunkon, ide kattintva lehet regisztrálni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége az aranykornak: kegyetlen csapdába csaltak rengeteg magyar sofőrt a külföldi óriáscégek

Vége az aranykornak: kegyetlen csapdába csaltak rengeteg magyar sofőrt a külföldi óriáscégek

A budapesti taxipiacot alapjaiban rendezte át az Uber és a Bolt. Kezdetben rendkívül vonzó, fuvardíjarányos jutalékra épülő modelljükkel sofőrök ezreit csábították magukhoz, ami több hazai társaság csődjéhez vezetett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Explosions in Tehran as Israel says it is launching 'wide-scale' wave of strikes

Explosions in Tehran as Israel says it is launching 'wide-scale' wave of strikes

It comes after Israel says it was targeted by fresh Iranian attacks. Meanwhile, the US moves to ease sanctions on some Russian oil to curb price rises.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 08:11
Mercedes-fölény körvonalazódik a kínai F1-nyitány után
2026. március 13. 07:24
„Ilyen fegyelmezetten bárkivel fel tudjuk venni a versenyt” – Értékelések a Ferencváros nagy diadala után
×
×