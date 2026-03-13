Foci a világ minden tájáról – sport a tévében

Drámaian rosszabb a helyzet, mint azt gondolnánk – ma van az alvás világnapja

A koronavírus-járvány óta rosszabbul alszanak az emberek az egész világon. A hazai és a nemzetközi kutatások is megerősítik, hogy az életmódbeli változások, az új technikai eszközök rossz hatással vannak az alvásra is – mondta az InfoRádióban G. Németh György. A Magyar Alvás Szövetség elnöke közölte: átlagban egy órával alszik kevesebbet az emberiség, mint száz évvel ezelőtt.