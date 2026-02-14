ARÉNA - PODCASTOK
Ölelkező pár a csillagos éjszakában.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Garrido

Ritka égi randi következik – elkélhet a távcső is

Infostart / MTI

A Vénusz, a Merkúr, a Szaturnusz és a vékony holdsarló különleges együttállását lehet majd megfigyelni február 18-án és 19-én szabad szemmel a naplemente utáni esti égbolton.

A látóhatár fölött a Vénusz, a Merkúr és a Szaturnusz bolygója lesz látható, amelyek mellett elhalad majd a vékony, dagadó holdsarló a két nap során – áll a Svábhegyi Csillagvizsgáló csütörtöki közleményében.

Az együttálláshoz egy negyedik bolygó, a Neptunusz is csatlakozik, de ez csak binokulárral vagy távcsővel figyelhető meg.

Február 18-án délután már érdemes a bolygókat keresni a nyugati látóhatáron, mivel azonban nagyon alacsonyan lesznek, teljesen tiszta, kitakarásmentes horizont szükséges a megfigyelésükhöz. Nem sokkal este hat óra előtt már szabad szemmel is meg lehet majd pillantani a fényes Vénusz bolygót, az együttállás legalsó tagját a horizont felett. Őt követi a holdsarló vékony íve, felette a Merkúr bolygó halvány, csillagszerű látványt nyújt majd, legfelül pedig a Szaturnusz szintén halvány, narancssárgás bolygója lesz látható. Ahogy az idő halad, és az ég sötétedik, bár a Vénusz lenyugszik, a Merkúrt és a Szaturnuszt egyre jobban lehet majd látni szabad szemmel is. Ha a horizont kissé párásabb, egy binokulár megkönnyíti az együttállás résztvevőinek megtalálását.

Másnap, február 19-én ismét meg lehet majd figyelni az együttállást, akkor azonban a holdsarló mozgása miatt már más felállásban. Legalul ismét a Vénusz, fölötte a Merkúr lesz, a Hold pedig a Szaturnusz magasságába ér. A holdsarlón 18 órakor már kiválóan megfigyelhető lesz a hamuszürke fény, a Hold sötét oldalának Föld által megvilágított, halvány derengése. Egy binokulárral még a holdtengereket is megpillanthatják az észlelők a holdsarló melletti sötét részen.

Két további csillagászati különlegesség is várja a távcsöves megfigyelőket, hiszen a Merkúr ezen a napon ér a félmerkúr fázisba. A Merkúr mostani, februári esti láthatósága a legjobb esti láthatóság idén. Az együttállás negyedik bolygóját, a Neptunuszt 18 óra 30 perc körül érdemes keresni, a Szaturnusztól jobbra fölfelé lesz látható. Megpillantásához nagyobb binokulár vagy távcső szükséges.

Február 20-án kerülnek a bolygók a legszorosabb együttállásba, de addigra már a Hold magasabbra emelkedik a bolygóknál.

Ezeknek a bolygóknak az együttállására idén már nem kerül többet sor.

A Svábhegyi Csillagvizsgálóban ezeken a napokon is több programmal, egyebek mellett a legújabb csillagászati kutatások eredményeinek bemutatásával, távcsöves észleléssel és interaktív beltéri csillagászati bemutatókkal is várják a látogatókat.

csillagászat

merkúr

neptunusz

szaturnusz

vénusz

svábhegyi csillagvizsgáló

holdsarló

