Ez a csoda permet minden ellen (is) megvéd

Amerikai kutatók kifejlesztettek egy olyan univerzális vakcinát, amely számos vírus, baktérium és allergia ellen is képes lehet egyszerre megvédeni. Az új, jelenleg GLA-3M-052-LS+OVA néven emlegetett vakcinát pedig még csak be sem kell szúrni: orrspray formájában is beadható – írja a Science Alert cikkét ismertetve a 24.hu.

Az egereken végzett kutatásból az derült ki, hogy három adag három hónapig védte meg az állatokat a SARS-CoV-2 (Covid-19) és más koronavírusok okozta fertőzéstől, és többszázszorosával csökkentette a tüdőben lévő vírus terhelését az oltatlan egerekhez képest. Érdekes, hogy a vakcina fel is gyorsította az immunválaszát a SARS-CoV-2 vírussal szemben: míg a tüdő adaptív immunrendszerének akár két hétbe is telhet az, amíg elkezd reagálni a vírusra,

a vakcinát kapott egereknél mindössze három nap kellett az ellentámadás megindításához.

Aztán a későbbi vizsgálatokból az is kiderüt, hogy a vakcina a bakteriális fertőzések ellen szintén védelmet nyújtott, beleértve a Staphylococcus aureust, illetve az Acinetobacter baumanniit is, amelyek gyakran kórházi környezetben terjednek, és egyre inkább rezisztenssé válnak az antibiotikumokkal szemben. Az egyik leginkább meglepő tanulság az volt, hogy a vakcina csökkentette az asztma kockázatát is. Amikor a beoltott egereket poratkáknak tették ki, az asztmás reakcióik három hónapig szintén minimalizálódtak.

Úgy tűnik, sikerült előállítanunk egy univerzális vakcinát a különféle légzőszervi fenyegetések ellen. Képzeljük csak el, hogy az őszi hónapokban olyan orrspray-t kapunk, amely megvéd minden légúti fertőzéstől, például a COVID-19-től, az influenzától és a náthától is. Ez átalakítaná az orvoslást – mondta Bali Pulendran, a Stanford mikrobiológusa és a tanulmány vezető szerzője.

A vakcinák többsége a lap szerint úgy működik, hogy az immunrendszernek bemutat egy ártalmatlan kórokozó-fragmentumot, lehetővé téve a szervezet számára, hogy célzott antitesteket készítsen elő, amelyekkel le lehet gyűrni a valódi kórokozót, ha az megjelenik. Mivel azonban ennek a készítménynek rengetegféle fenyegetés ellen kell egyszerre védenie, a vakcina másképp működik.

Ahelyett, hogy magát a kórokozót célozná meg, a szervezet válaszára összpontosít.

Lényegében az immunrendszer két fő ágát kapcsolja össze: a hosszú távú, de specifikus adaptív immunitást, amelyre a legtöbb vakcina hat, és a rövid életű, de változatos veleszületett immunitást.

A kutatók szerint a következő nagy lépés az emberi vizsgálatok megkezdése lesz. A csapat reméli, hogy amennyiben a kutatás folytatódik, egy a mostanihoz hasonló univerzális vakcina öt-hét éven belül elérhetővé válhat mindenki számára a patikákban.