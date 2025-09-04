ARÉNA
Shot of a senior woman looking thoughtful in a retirement home
Nyitókép: Cecilie_Arcurs/Getty Images

Tud ülni három percet egy kanapén? Kulcsfontosságú dolog derülhet ki az agyáról

Infostart

Egy brit kutatók által kifejlesztett módszerrel mindössze három percet kell rászánni egy vizsgálatra, amivel korán nyakon lehet csípni az Alzheimer-kórt, a betegek pedig hosszabb és jobb minőségű életet is élhetnek.

Egy háromperces agyhullám-vizsgálat már jóval a hagyományos módon történő diagnózis megállapítása előtt kimutathatja az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó memóriaproblémákat – írja a The Guardian cikke nyomán a Portfolio. Az új eljárás segíthet idejében felderíteni azokat az érintetteket, akik így a lehető legnagyobb hasznát tudják venni az újonnan kifejlesztett gyógyszereknek.

A kis létszámú csoporton elvégzett teszt során a vizsgálat specifikus memóriaproblémákat mutatott ki az enyhe kognitív károsodásban szenvedő embereknél, ez pedig megmutatta, mely alanyoknál magasabb az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata.

Az eljárást Fastball-tesztnek nevezik, és a vizsgálatok során a Bath-i Egyetem és a Bristoli Egyetem kutatói a fejbőrön helyeztek el apró érzékelőket, hogy rögzítsék az agy elektromos aktivitását, miközben a személyek képeket néztek a képernyőn. Az eredmény úgy születik, hogy a készülék összeveti a képnézegetés előtti és közbeni agyhullámokat, fényt derítve a memőriaproblémákra.

A kísérletek során közel azonos létszámú csoportokkal dolgoztak: 54 egészséges és 52 enyhe szellemi hanyatlásban (mild cognitive impairment, MCI) szenvedő embert vizsgáltak. Az MCI-s alanyoknak memória-, gondolkodási vagy nyelvi problémáik vannak, de ezek általában nem elég súlyosak ahhoz, hogy megakadályozzák őket a mindennapi tevékenységeik elvégzésében.

A kutatók a vizsgálat előtt 8 képet mutattak az alanyoknak, viszont nem kérték meg őket arra, hogy jegyezzék meg őket vagy figyeljenek meg részleteket. Ezt követően felmérték a résztvevők agyi aktivitását, miközben számos további képet mutattak nekik a kijelzőn. Minden kép egyharmad másodpercig jelent meg, és minden ötödik kép a nyolc korábban látott kép egyike volt – számoltak be az eljárásról a tudósok a Brain Communications nevű tudományos folyóiratban közzétett publikációjukban.

Az egyetemek kutatói rájöttek, hogy az emlékezetvesztéses (amnesztikus) MCI-ben szenvedőknél csökkent reakciót lehetett megfigyelni az egészségesekhez, valamint a nem amnesztikus MCI-ben szenvedőkhöz képest. Az amntesztikus MCI-ben szenvedőknél azonban jellemzően sokkal nagyobb az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata.

Azt a kutatók is elismerték, hogy a teszt nem tudja teljes bizonyossággal megmutatni, kinél fog kialakulni az Alzheimer-kór, viszont ha nagyobb, több résztvevős kísérletek is igazolják a mostani eredményeket, az már segíthet a könnyebb diagnosztizálásban, így pedig a gyógykezelés is hamarabb elkezdődhet. További előnye még a vizsgálatnak, hogy akár a beteg otthonában is elvégezhető, rugalmas diagnosztikát tesz lehetővé.

