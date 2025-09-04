Tud ülni három percet egy kanapén? Kulcsfontosságú dolog derülhet ki az agyáról

Egy háromperces agyhullám-vizsgálat már jóval a hagyományos módon történő diagnózis megállapítása előtt kimutathatja az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó memóriaproblémákat – írja a The Guardian cikke nyomán a Portfolio. Az új eljárás segíthet idejében felderíteni azokat az érintetteket, akik így a lehető legnagyobb hasznát tudják venni az újonnan kifejlesztett gyógyszereknek.

A kis létszámú csoporton elvégzett teszt során a vizsgálat specifikus memóriaproblémákat mutatott ki az enyhe kognitív károsodásban szenvedő embereknél, ez pedig megmutatta, mely alanyoknál magasabb az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata.

Az eljárást Fastball-tesztnek nevezik, és a vizsgálatok során a Bath-i Egyetem és a Bristoli Egyetem kutatói a fejbőrön helyeztek el apró érzékelőket, hogy rögzítsék az agy elektromos aktivitását, miközben a személyek képeket néztek a képernyőn. Az eredmény úgy születik, hogy a készülék összeveti a képnézegetés előtti és közbeni agyhullámokat, fényt derítve a memőriaproblémákra.

A kísérletek során közel azonos létszámú csoportokkal dolgoztak: 54 egészséges és 52 enyhe szellemi hanyatlásban (mild cognitive impairment, MCI) szenvedő embert vizsgáltak. Az MCI-s alanyoknak memória-, gondolkodási vagy nyelvi problémáik vannak, de ezek általában nem elég súlyosak ahhoz, hogy megakadályozzák őket a mindennapi tevékenységeik elvégzésében.

A kutatók a vizsgálat előtt 8 képet mutattak az alanyoknak, viszont nem kérték meg őket arra, hogy jegyezzék meg őket vagy figyeljenek meg részleteket. Ezt követően felmérték a résztvevők agyi aktivitását, miközben számos további képet mutattak nekik a kijelzőn. Minden kép egyharmad másodpercig jelent meg, és minden ötödik kép a nyolc korábban látott kép egyike volt – számoltak be az eljárásról a tudósok a Brain Communications nevű tudományos folyóiratban közzétett publikációjukban.

Az egyetemek kutatói rájöttek, hogy az emlékezetvesztéses (amnesztikus) MCI-ben szenvedőknél csökkent reakciót lehetett megfigyelni az egészségesekhez, valamint a nem amnesztikus MCI-ben szenvedőkhöz képest. Az amntesztikus MCI-ben szenvedőknél azonban jellemzően sokkal nagyobb az Alzheimer-kór kialakulásának kockázata.

Azt a kutatók is elismerték, hogy a teszt nem tudja teljes bizonyossággal megmutatni, kinél fog kialakulni az Alzheimer-kór, viszont ha nagyobb, több résztvevős kísérletek is igazolják a mostani eredményeket, az már segíthet a könnyebb diagnosztizálásban, így pedig a gyógykezelés is hamarabb elkezdődhet. További előnye még a vizsgálatnak, hogy akár a beteg otthonában is elvégezhető, rugalmas diagnosztikát tesz lehetővé.