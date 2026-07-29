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Világbajnok a magyar női kardcsapat

Infostart / MTI

A magyar női kardválogatott 45:41-re legyőzte Kínát a világbajnoki döntőben.

A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, s visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött.

A magyarok 2022-ben és 2023-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzéremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.

A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel.

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