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Kondricz Kata, a BHSE versenyzõje, miután gyõzõtt Pásztor Flóra, a Törekvés vívója ellen a vívó országos bajnokság nõi tõr versenyének döntõjében a fõvárosi BOK Csarnokban 2025. december 20-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Óriásit hajrázott a magyar női tőrcsapat Hongkongban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Pásztor Flóra, Kondricz Kata, Papp Jázmin, Lupkovics Dóra összeállítású együttes Makaó és Kína fölényes legyőzése után a negyeddöntőben kikapott a világranglistán éllovas olaszoktól, így a folytatásban az 5-8. helyért rendezett szakaszban szerepelt.

Először az oroszokkal vívtak a magyarok. Az első nyolc asszó után mindig az ellenfél vezetett, Pásztornak azonban a kilencedik párharcban sikerült ledolgoznia öttusos hátrányt, 16-11-re verte Anna Szolovjovát, ami 43-42-es győzelmet ért.

Az ötödik helyért a kanadaiakkal szemben egészen más volt a forgatókönyv. Egy 2-2-es döntetlen után Papp 8-3-ra kikapott Jessica Zi Jia Guótól, majd Kondricz 9-2-re verte Yunjia Zhangot, aztán Eleanor Harvey 4-0-ra nyert Lupkovics ellen. Pásztor és Kondricz megint kedvező helyzetbe hozta a magyar csapatot, előbbi 6-3-ra verte Nadia Hayest, utóbbi 7-4-re Guót. A harmadik kör 27-23-ról indult. Egy döntetlen és egy szűk vereség után Pásztor 32-29-ről kezdte a záróasszót Guóval, és 9-8-as vereséggel két találatot megőrzött az előnyből.

A magyar válogatott a világranglista-pozíció szempontjából értékes ötödik helyezést harcolt ki.

Eredmények:

a 32 között:

  • Magyarország-Makaó 45-24

a 16 között:

  • Magyarország-Kína 35-22

negyeddöntő:

  • Olaszország-Magyarország 45-25
  • Japán-Oroszország 31-17
  • Franciaország-Kanada 45-38
  • Egyesült Államok-Ukrajna 36-25

az 5-8. helyért:

  • Magyarország-Oroszország 43-42

az 5. helyért:

  • Magyarország-Kanada 40-38

elődöntő:

  • Olaszország-Japán 45-19
  • Egyesült Államok-Franciaország 45-23

bronzmérkőzés:

  • Japán-Franciaország 34-31
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Kezdőlap    Sport    Óriásit hajrázott a magyar női tőrcsapat Hongkongban

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