Óriásit hajrázott a magyar női tőrcsapat Hongkongban

Először az oroszokkal vívtak a magyarok. Az első nyolc asszó után mindig az ellenfél vezetett, Pásztornak azonban a kilencedik párharcban sikerült ledolgoznia öttusos hátrányt, 16-11-re verte Anna Szolovjovát, ami 43-42-es győzelmet ért.
Az ötödik helyért a kanadaiakkal szemben egészen más volt a forgatókönyv. Egy 2-2-es döntetlen után Papp 8-3-ra kikapott Jessica Zi Jia Guótól, majd Kondricz 9-2-re verte Yunjia Zhangot, aztán Eleanor Harvey 4-0-ra nyert Lupkovics ellen. Pásztor és Kondricz megint kedvező helyzetbe hozta a magyar csapatot, előbbi 6-3-ra verte Nadia Hayest, utóbbi 7-4-re Guót. A harmadik kör 27-23-ról indult. Egy döntetlen és egy szűk vereség után Pásztor 32-29-ről kezdte a záróasszót Guóval, és 9-8-as vereséggel két találatot megőrzött az előnyből.
A magyar válogatott a világranglista-pozíció szempontjából értékes ötödik helyezést harcolt ki.
Eredmények:
a 32 között:
- Magyarország-Makaó 45-24
a 16 között:
- Magyarország-Kína 35-22
negyeddöntő:
- Olaszország-Magyarország 45-25
- Japán-Oroszország 31-17
- Franciaország-Kanada 45-38
- Egyesült Államok-Ukrajna 36-25
az 5-8. helyért:
- Magyarország-Oroszország 43-42
az 5. helyért:
- Magyarország-Kanada 40-38
elődöntő:
- Olaszország-Japán 45-19
- Egyesült Államok-Franciaország 45-23
bronzmérkőzés:
- Japán-Franciaország 34-31