Óriásit hajrázott a magyar női tőrcsapat Hongkongban

Először az oroszokkal vívtak a magyarok. Az első nyolc asszó után mindig az ellenfél vezetett, Pásztornak azonban a kilencedik párharcban sikerült ledolgoznia öttusos hátrányt, 16-11-re verte Anna Szolovjovát, ami 43-42-es győzelmet ért.

Az ötödik helyért a kanadaiakkal szemben egészen más volt a forgatókönyv. Egy 2-2-es döntetlen után Papp 8-3-ra kikapott Jessica Zi Jia Guótól, majd Kondricz 9-2-re verte Yunjia Zhangot, aztán Eleanor Harvey 4-0-ra nyert Lupkovics ellen. Pásztor és Kondricz megint kedvező helyzetbe hozta a magyar csapatot, előbbi 6-3-ra verte Nadia Hayest, utóbbi 7-4-re Guót. A harmadik kör 27-23-ról indult. Egy döntetlen és egy szűk vereség után Pásztor 32-29-ről kezdte a záróasszót Guóval, és 9-8-as vereséggel két találatot megőrzött az előnyből.

A magyar válogatott a világranglista-pozíció szempontjából értékes ötödik helyezést harcolt ki.

Eredmények:

a 32 között:

Magyarország-Makaó 45-24

a 16 között:

Magyarország-Kína 35-22

negyeddöntő:

Olaszország-Magyarország 45-25

Japán-Oroszország 31-17

Franciaország-Kanada 45-38

Egyesült Államok-Ukrajna 36-25

az 5-8. helyért:

Magyarország-Oroszország 43-42

az 5. helyért:

Magyarország-Kanada 40-38

elődöntő:

Olaszország-Japán 45-19

Egyesült Államok-Franciaország 45-23

bronzmérkőzés: