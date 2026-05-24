Bevergődött a BL-be Szoboszlai Liverpoolja

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is a kezdő tizenegy tagjaként lépett pályára, és a 19. percben átengedte a 18 méterről elvégzendő szabadrúgást csapattársának, az utolsó liverpooli mérkőzését játszó Mohamed Szalah-nak, az egyiptomi válogatott csatár csavarása után azonban a labda a jobb kapufáról vágódott vissza. A gól nélküli első félidőt követően Szalah gólpasszal búcsúzott a hazai közönségtől, amikor Curtis Jones az 58. percben megszerezte a vezetést. A Brentford Kevin Schade fejesével hat perc múlva egyenlített,

a lecserélt Szalah-t pedig állva tapsolta meg az Anfield közönsége a 74. percben.

Csapattársa, Andrew Robertson is utoljára játszott a klubban, a skót védő ugyancsak kilenc szezon után távozik, a 83. percben ő is elhagyta a pályát, és Kerkez Milos állt be.

Tóth Alex is a kezdőcsapatban kapott helyet a Bournemouth idegenbeli mérkőzésén. A január óta a klubhoz tartozó 20 éves középpályás vasárnapig csak egy február közepén rendezett Everton elleni mérkőzésen volt kezdő, azóta öt bajnokin összesen 16 percet kapott. Csapata a Nottingham otthonában 1-1-es döntetlent játszott, a magyar válogatott labdarúgó az 57. percig volt a pályán. A klubnak ez volt sorozatban a 18. veretlenül megvívott bajnoki mérkőzése.

A bajnoki címet 22 év után megszerző, a Bajnokok Ligája jövő szombati, budapesti döntőjében is érdekelt Arsenal is idegenben fejezte be az idényt, és 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként. Az aranyérmes együttes kezdőcsapatában szerepelt Max Dowman, így 16 évesen és 144 naposan a legfiatalabb játékos lett, aki kezdőként pályára lépett Premier League-mérkőzésen. Márciusban a szélső lett az angol élvonal legfiatalabb gólszerzője, amikor betalált az Everton ellen, illetve novemberben 15 évesen és 308 naposan állt be csereként a Slavia Praha otthonában rendezett Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ezzel jelenleg ő tartja a legfiatalabb játékosra vonatkozó rekordot is, aki pályára lépett a legrangosabb európai kupasorozatban.

A bronzérmes Manchester United 3-0-ra győzött a Brighton vendégeként. A liga szezonbeli legjobb játékosának megválasztott Bruno Fernandes gólja mellett kiosztotta idénybeli 21. gólpasszát is, amely új Premier League-rekord. A portugál középpályás Thierry Henry és Kevin de Bruyne korábbi csúcsát döntötte meg.

A klubvilágbajnok Chelsea az utolsó fordulóban maradt le a nemzetközi kupaindulásról, mert 2-1-re kikapott a Sunderland vendégeként, ugyanakkor riválisa ezzel a sikerrel a tizedikről a hetedik helyre lépett előre és a Bournemouth-szal együtt készülhet az Európa-liga-szereplésre.

Hetekkel ezelőtt már eldőlt, hogy az idény végén a Burnley és a Wolverhampton kiesik a Premier League-ből, a harmadik búcsúzóra viszont vasárnapig kellett várni. Mivel a szintén veszélyeztetett Tottenham Hotspur 1-0-ra legyőzte otthon az Evertont, a West Ham United háromgólos sikere a Leeds ellen mit sem ért, és 14 év után kiesett az élvonalból.

A gólkirályi címet Erling Haaland szerezte meg 27 találattal, így 2023 és 2024 után is az első helyen végzett. Csapata, a Manchester City a szerda óta Európa-liga-győztes Aston Villától 2-1-re kikapott pályaválasztóként, a norvég válogatott támadó azonban vasárnap már nem lépett pályára. Josep Guardiola vezetőedző pedig vereséggel búcsúzott a manchesteri kispadtól.

A mezőny első öt helyezettje a Bajnokok Ligája-, míg a hatodik és hetedik az Európa-liga-alapszakaszban indulhat, a nyolcadik Brighton pedig a Konferencia-liga rájátszásában kapcsolódik be a harmadik számú európai kupasorozatba.

Pontazonosság esetén a jobb gólkülönbség rangsorolt.