ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
311.04
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
David Raya, az Arsenal kapusa véd a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntõjének elsõ, Atlético Madrid-Arsenal mérkõzésén Madridban 2026. április 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/Manu Fernández

Ami a BL-ben tizenegyes, a Premier League-ben nem, létezik ilyen?

Infostart

Ameddig a Paris Saint-Germain és a Bayern München elődöntője látványos, gólokban gazdag kilencven percet hozott a Bajnokok Ligája első elődöntőjében, az Atlético Madrid és az Arsenal meccse inkább drámai volt, a nemzetközi sajtó megfogalmazása szerint. A fókuszba a holland játékvezető, Danny Makkelie tizenegyesekkel kapcsolatos ítéletei kerültek. Az eset arra a nem feltétlenül pozitív tényre is felhívta a figyelmet, hogy más az ítélkezési gyakorlat az európai kupamérkőzéseken és más a Premier League-ben.

Az Arsenal 1–1-es döntetlenről kezdi jövő kedden a visszavágót az Emirates Stadionban, ami nem rossz eredmény. A brit sajtó elismeri, hogy az Arsenal nem játszott jól, főleg nem a második félidőben, de ahogyan a Sporting elleni negyeddöntő idegenbeli találkozóján, itt is nyerhetett volna egy a hajrában elért góllal.

A mérkőzés leginkább három tizenegyesről marad emlékezetes.

Az elsőt az Arsenal lőhette, a másikat az Atlético Madrid, mindkettőből gól lett, így alakult ki az 1–1-es állás. A harmadiknál, ami a legvitatottabb, Makkelie megítélte az Arsenal javára a büntetőt, de aztán a felvételt megtekintve visszavonta.

Az első esetnél David Hancko szabálytalankodott Viktor Gyökeressel szemben, az angolok szerint nyilvánvalóan tizenegyest kellett adni, a védő hátulról fellökte a svéd csatárt, a spanyolok egy része szerint nem volt tiszta tizenegyes, de meg lehetett adni. (Aki érti a spanyol „futballnyelvet”, az tudja, hogy ez mit jelent…)

A második esetnél Ben White-nak, az Arsenal játékosának a lábáról a kezére pattant a labda. Steven Gerrard, a Liverpool legendája azon a véleményen volt, hogy a holland bírót befolyásolta az ítélkezésben, hogy egy nappal korábban egy hasonló esetnél tizenegyest kapott a PSG, Alphonso Davies kezezése miatt. Egykori klubtársa, Steve MacManaman ellenben nem ítélt volna büntetőt, a Premier League gyakorlatára hivatkozva.

A BBC elemzése szerint mindkét esetben a labda a kar eltalálása előtt érintette a testet vagy a lábat, és „a szurkolókat arra kondicionálták, hogy ez azt jelenti, hogy nem lehet tizenegyes.”

Ugyanakkor, olvasható tovább az elemzésben, í játékvezetők valójában a röppálya egyértelmű megváltozását keresik. Miért? Mert ez azt jelenti, hogy a kar helyzete nem akadályozza a labda természetes irányát.

A BBC megállapítja: „Az Alphonso Davies ellen kedden megítélt büntetőt nem ítélték volna meg a Premier League-ben, mivel a kar túl közel volt a testhez. Az UEFA szerint viszont az a tény, hogy a kar elmozdul a testtől, mielőtt a labda eltalálná, felülírja ezt.”

Ben White Atlético Madrid elleni kezezése az UEFA fogalmai, instrukciói, szabályértelmezése szerint egyértelműen szabálytalan volt. A kar messze elnyúlt a testtől, és befelé mozdult, hogy hozzáérjen a labdához. A BBC összegzett: „Egyértelműen büntetőrúgás Európában, a Premier League-ben határeset.”

Még nagyobb vitát generált a harmadik, a visszavont tizenegyes. Danny Makkelie játékvezető először a büntetőpontra mutatott, amikor David Hancko elérte Eberechi Ezét. Ezután a VAR jelzett a játékvezetőnek, aki az esetet visszanézve megváltoztatta az eredeti ítéletet.

Mikel Arteta, az Arsenal edzője szerint nyilvánvalóan hibás ítélet született, ami megváltoztatta a játék menetét. „Ezen a szinten, sajnálom, de ez nem történhetne meg” – tette hozzá,

A televíziós felvétel alapján Hancko elérte Eze lábát, megítélhető lett volna a tizenegyes. A nyolcaddöntő egyik első mérkőzésén, Leverkusenben, az Arsenal egy hasonló eset miatt tizenegyest kapott a 89. percben. Akkor Noni Madueke a tizenhatoson belülre esett Malik Tillmannal ütközve. Ugyan csak kis mértékben értek egymáshoz, a német csapat játékosa rálépett Madueke lábára. Ennyi most bizonyosan történt.

Az angol válogatott játékoshoz csekély mértékű érintkezés történt, Tillman a csatár lábára landolt, miközben az a földre esett. Az angolok felvetik, hogy Makkelie elsőre megítélte a büntetőt, s a Premier League-ben ezt a VAR csak nagyon egyértelműen más álláspont alapján javasolná megváltoztatni.

„Az Eze javára hozott döntést nem változtatták volna meg, ha Premier League-mérkőzésről lett van szó” – szólt a verdikt.

Kezdőlap    Sport    Ami a BL-ben tizenegyes, a Premier League-ben nem, létezik ilyen?

bajnokok ligája

arsenal

atletico madrid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat: autók helyett rakétaalkatrészek készülhetnek a bajba jutott autóipari óriás üzemében

A Reuters úgy értesült, hogy az izraeli állami tulajdonban lévő Rafael Advanced Defense Systems hadiipari vállalat szándéknyilatkozatot írt alá a Volkswagen vállalattal a német autógyártó nyugat-németországi, osnabrücki üzemének megvásárlásáról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vegyes eredményekkel megy hosszúhétvégére a forint: mutatjuk az árfolyamokat, így ment ma a pénzünk

A forint vegyesen teljesített a csütörtöki kereskedés során, és heti szinten is enyhe gyengülést mutatott a főbb devizákkal szemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial", meaning an attack is likely, to "severe", meaning an attack is highly likely in next six months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 13:36
Mégis láthatjuk még Mohamed Szalahot Liverpool-mezben
2026. április 30. 13:25
A Chelsea ukrán csatára négyéves büntetése enyhítésében reménykedik
×
×