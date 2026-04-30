Ami a BL-ben tizenegyes, a Premier League-ben nem, létezik ilyen?

Az Arsenal 1–1-es döntetlenről kezdi jövő kedden a visszavágót az Emirates Stadionban, ami nem rossz eredmény. A brit sajtó elismeri, hogy az Arsenal nem játszott jól, főleg nem a második félidőben, de ahogyan a Sporting elleni negyeddöntő idegenbeli találkozóján, itt is nyerhetett volna egy a hajrában elért góllal.

A mérkőzés leginkább három tizenegyesről marad emlékezetes.

Az elsőt az Arsenal lőhette, a másikat az Atlético Madrid, mindkettőből gól lett, így alakult ki az 1–1-es állás. A harmadiknál, ami a legvitatottabb, Makkelie megítélte az Arsenal javára a büntetőt, de aztán a felvételt megtekintve visszavonta.

Az első esetnél David Hancko szabálytalankodott Viktor Gyökeressel szemben, az angolok szerint nyilvánvalóan tizenegyest kellett adni, a védő hátulról fellökte a svéd csatárt, a spanyolok egy része szerint nem volt tiszta tizenegyes, de meg lehetett adni. (Aki érti a spanyol „futballnyelvet”, az tudja, hogy ez mit jelent…)

A második esetnél Ben White-nak, az Arsenal játékosának a lábáról a kezére pattant a labda. Steven Gerrard, a Liverpool legendája azon a véleményen volt, hogy a holland bírót befolyásolta az ítélkezésben, hogy egy nappal korábban egy hasonló esetnél tizenegyest kapott a PSG, Alphonso Davies kezezése miatt. Egykori klubtársa, Steve MacManaman ellenben nem ítélt volna büntetőt, a Premier League gyakorlatára hivatkozva.

A BBC elemzése szerint mindkét esetben a labda a kar eltalálása előtt érintette a testet vagy a lábat, és „a szurkolókat arra kondicionálták, hogy ez azt jelenti, hogy nem lehet tizenegyes.”

Ugyanakkor, olvasható tovább az elemzésben, í játékvezetők valójában a röppálya egyértelmű megváltozását keresik. Miért? Mert ez azt jelenti, hogy a kar helyzete nem akadályozza a labda természetes irányát.

A BBC megállapítja: „Az Alphonso Davies ellen kedden megítélt büntetőt nem ítélték volna meg a Premier League-ben, mivel a kar túl közel volt a testhez. Az UEFA szerint viszont az a tény, hogy a kar elmozdul a testtől, mielőtt a labda eltalálná, felülírja ezt.”

Ben White Atlético Madrid elleni kezezése az UEFA fogalmai, instrukciói, szabályértelmezése szerint egyértelműen szabálytalan volt. A kar messze elnyúlt a testtől, és befelé mozdult, hogy hozzáérjen a labdához. A BBC összegzett: „Egyértelműen büntetőrúgás Európában, a Premier League-ben határeset.”

Még nagyobb vitát generált a harmadik, a visszavont tizenegyes. Danny Makkelie játékvezető először a büntetőpontra mutatott, amikor David Hancko elérte Eberechi Ezét. Ezután a VAR jelzett a játékvezetőnek, aki az esetet visszanézve megváltoztatta az eredeti ítéletet.

Mikel Arteta, az Arsenal edzője szerint nyilvánvalóan hibás ítélet született, ami megváltoztatta a játék menetét. „Ezen a szinten, sajnálom, de ez nem történhetne meg” – tette hozzá,

A televíziós felvétel alapján Hancko elérte Eze lábát, megítélhető lett volna a tizenegyes. A nyolcaddöntő egyik első mérkőzésén, Leverkusenben, az Arsenal egy hasonló eset miatt tizenegyest kapott a 89. percben. Akkor Noni Madueke a tizenhatoson belülre esett Malik Tillmannal ütközve. Ugyan csak kis mértékben értek egymáshoz, a német csapat játékosa rálépett Madueke lábára. Ennyi most bizonyosan történt.

Az angol válogatott játékoshoz csekély mértékű érintkezés történt, Tillman a csatár lábára landolt, miközben az a földre esett. Az angolok felvetik, hogy Makkelie elsőre megítélte a büntetőt, s a Premier League-ben ezt a VAR csak nagyon egyértelműen más álláspont alapján javasolná megváltoztatni.

„Az Eze javára hozott döntést nem változtatták volna meg, ha Premier League-mérkőzésről lett van szó” – szólt a verdikt.