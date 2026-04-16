Vinícius Júniort nem vitte magával a Real Madrid busza

A küldöttség a repülőgép Madridba indulása miatt nem tudott tovább várni a brazil csatárra, akinek elhúzódott a doppingvizsgálata.

A keret többi tagja röviddel a mérkőzés vége után felszállt a csapatbuszra. Vinicius nem tarthatott velük, őt választották ki a doppingvizsgálatra.

Mivel az eljárás a vártnál tovább tartott, a klub logisztikai csapata úgy döntött, hogy a busznak a repülőtérre kell mennie, a sztártámadó autóval kényszerült utánuk indulni.

Nem volt más lehetőség, a doppingvizsgálatokkal kapcsolatos előírások szigorúak. Az arra kötelezettek, ha vesznek részt a vizsgálaton, megsértik az eljárási szabályokat és súlyos büntetésre számíthatnak.