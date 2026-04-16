2026. április 16. csütörtök
Vinícius Júnior, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének Real Madrid-Bayern München visszavágó mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2024. május 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Mariscal

Vinícius Júniort nem vitte magával a Real Madrid busza

Infostart

A Real Madrid csapatbusza Vinicius Junior nélkül gördült ki szerda este az Allianz Arénából a Bayern München elleni drámai Bajnokok Ligája-kiesést követően.

A küldöttség a repülőgép Madridba indulása miatt nem tudott tovább várni a brazil csatárra, akinek elhúzódott a doppingvizsgálata.

A keret többi tagja röviddel a mérkőzés vége után felszállt a csapatbuszra. Vinicius nem tarthatott velük, őt választották ki a doppingvizsgálatra.

Mivel az eljárás a vártnál tovább tartott, a klub logisztikai csapata úgy döntött, hogy a busznak a repülőtérre kell mennie, a sztártámadó autóval kényszerült utánuk indulni.

Nem volt más lehetőség, a doppingvizsgálatokkal kapcsolatos előírások szigorúak. Az arra kötelezettek, ha vesznek részt a vizsgálaton, megsértik az eljárási szabályokat és súlyos büntetésre számíthatnak.

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

A magyar társadalom támogatja az euró bevezetését, ami 4-6 éves projekt lehet – vélekedett az InfoRádió Aréna című műsorában Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője. Madár István, a Portfolio vezető elemzője szerint az euróbevezetési program meghirdetése már önmagában előnyt jelent egy gazdaságpolitika számára a kamatok csökkenésén, az árfolyam stabilitásán keresztül.
 

Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Startolnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások

Megvan a Tisza-kormány jövendő oktatási minisztere lapinformációk szerint

Ki kit utasíthat? – Ezt jelentené a csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Magyar Péter nem költözik a Karmelitába

A jegybank elnökével egyeztetett a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Ajka városa is felfüggeszti a szolidaritási hozzájárulás befizetését

VIDEÓ
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon.

Mérgezés a megyei kórházban? Leállt a víz a sürgősségin, szennyeződés kerülhetett a rendszerbe

Nincs ivóvíz a szombathelyi kórház sürgősségi tömbjében. Nem hivatalos információk szerint akár fagyálló is kerülhetett a rendszerbe, a betegek ellátását jelenleg palackozott vízzel biztosítják.

US defence secretary warns Iran to 'choose wisely' as he gives update on war

In a press conference at the Pentagon, Pete Hegseth says the US has the forces to restart combat operations in Iran if it doesn't agree to a deal.

