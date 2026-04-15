2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Meghalt a Real Madrid egykori sztárja, Puskás Ferenc csapattársa

José Santamaría négyszer vált BEK-győztessé a Real Madriddal, Puskás Ferenccel is játszott együtt.

Kilencvenhat éves korában elhunyt José Santamaría, a Real Madriddal négyszeres BEK-győztes labdarúgó, aki együtt játszott Puskás Ferenccel – adta hírül a 24.hu.

A halálhírt Florentino Péret, a spanyol klub vezetője jelentette be: „Santamaríára örökre klubunk egyik legnagyobb szimbólumaként fognak emlékezni. Egy olyan csapat tagja volt, amely örökre minden madridista és futballrajongó emlékezetében él majd szerte a világon.

Alfredo Di Stéfanóval, Puskás Ferenccel, Paco Gentóval és Raymond Kopával együtt ez a csapat kezdte el építeni a Real Madrid legendáját.”

José Santamaría 1929-ben született Uruguayban, de a spanyol válogatottban is szerepelt. 1947 és 1957 között az uruguayi Nacional csapatában játszott, amellyel négyszer nyert bajnoki címet. 1957 és 1966 között volt a Real Madrid futballistája, amellyel 1958-ban, 1959-ben, 1960-ban és 1966-ban győzött a Bajnokcsapatok Európa Kupájában. Emellett hatszoros spanyol bajnoknak és egyszeres spanyol kupagyőztesnek vallhatta magát. Santamaría 1980 és 1982 között a spanyol válogatott szövetségi kapitánya volt.

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta a Sándor-palotában Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a KDNP elnökét. Az államfő ma egymás után tárgyal az új Országgyűlésbe bejutott pártok vezetőivel.
 

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Tisza-győzelem: elég a több lakás, vagy a bérleti piacot is rendbe kell tenni? Itt a hét legfontosabb lépés, hogy megfizethető legyen a lakhatás

Donald Trump elképesztő bejelentést tett: miközben az Egyesült Államok megbénította a közel-keleti országot, váratlan fordulat jöhet a háttérben

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

