2026. április 11. szombat
Luis Enrique, a PSG vezetőedzője ünnepel, miután csapatával 5-0-ra győztek a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjében a Paris Saint-Germain - Internazionale mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. május 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Bajnokok Ligája: Luis Enrique szerint fölényes volt a PSG győzelme

Infostart / MTI
A vezetőedző szerint több gólt érdemelt volna szerda este a címvédő Paris Saint-Germain, amely házigazdaként 2-0-ra nyert Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool FC ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.

A látottak mellett a statisztikai adatok is azt támasztják alá, hogy a PSG nyomasztó fölényben futballozott: 74-26 százalék volt a labdabirtoklási arány a javára, a kapura lövések száma 18-3, a kaput eltalált kísérletek száma pedig 6-0 volt. Mindezekhez képest Luis Enrique vezetőedző kevésnek tartja a kétgólos előnyt, és reményét fejezte ki, hogy az elszalasztott lehetőségek nem fognak visszaütni a jövő keddi visszavágón.

„Hihetetlen hangulat volt és hihetetlen teljesítményt nyújtottunk. Több gólt érdemeltünk volna. Kicsit csalódottak vagyunk, hogy nem szereztünk többet, de ez a Bajnokok Ligája..." - nyilatkozta a spanyol szakvezető. Hozzátette: olyan mérkőzést játszottak, amely méltó a szurkolóikhoz, és leszögezte, hogy az idegenbeli visszavágón is a győzelem lesz a céljuk.

„Nem számít a stadion vagy az ellenfél, a PSG győzni fog.

Igaz, hogy az Anfield egy különleges stadion, de nem fogunk változtatni a játékstílusunkon" - mondta. Hozzátette: meglepte az ellenfél védekező hozzáállása, és tudja, hogy nehéz dolguk lesz jövő kedden.

Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője is elismerte, hogy szerda este a Paris Saint-Germain sokkal jobb csapat volt, és kettőnél több gólt is szerezhetett volna. Kiemelte játékosai harci szellemét, hiszen nem adták fel a küzdelmet, és szinte minden hazai lövésnél több Liverpool-játékos volt a labda mögött vagy a kapu előtt.

„Erre azért volt szükség, mert ha nem futsz vissza, ezek a játékosok - mint a City futballistái - kíméletlenül megbüntetnek" - mondta Slot, aki arra utalt, hogy az angol bajnoki címvédő 4-0-ra kikapott a Manchester Citytől szombaton az FA Kupa negyeddöntőjében.

A holland szakvezető felidézte, hogy csapata és a PSG tavaly is találkozott egymással a BL kieséses szakaszban, akkor a 16 között mindkét mérkőzésen 1-0-s vendégsiker született, és a párizsiak végül tizenegyespárbajban jutottak tovább.

„Tavaly az Anfielden teljesen más mérkőzést játszottunk, és tíz perc után már 2-0-ra is vezethettünk volna.

A jövő héten jobb teljesítményre lesz szükségünk, illetve mindenképpen szükségünk lesz a szurkolóinkra, hogy segítsenek olyan légkört teremteni, amelyben magasabb szintre emelkedhetünk, mint ma" - magyarázta szerda este Slot.

Mint mondta, szerinte a párharcban továbbra is „minden lehetséges", de elismerte, hogy az első meccs nagy részében „túlélési módban" játszottak, sőt, a szezon jelenlegi szakaszában is ez jellemző rájuk.

„Túlélési módban vagyunk, és olyan megoldásokat keresünk, amelyekkel megpróbálhatjuk elérni, hogy az ellenfél ne tudja érvényre juttatni az erősségeit. Ahogy mondtam, a PSG volt a jobb csapat, de van még esélyünk. Ők tartottak minket életben azzal, hogy nem értékesítették néhány tiszta helyzetüket" - ismerte el Slot.

Felidézte, hogy a mérkőzés utolsó 20-25 perce leginkább a túlélésről szólt számukra, mint arról, hogy lett volna esélyük gólt szerezni.

liverpool fc

psg

luis enrique

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

