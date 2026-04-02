2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
FLORENCE, ITALY - MAY 16: (BILD ZEITUNG OUT) Head coach Gennaro Gattuso of SSC Napoli looks on prior to the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on May 16, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)
Nyitókép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images/Getty Images

Elindult a lavina: az olasz futballszövetség elnöke és Buffon már lemondott

Tovább gyűrűzik az olasz futballbotrány a vb-selejtező kudarca után. Benyújtotta lemondását Gabriele Gravina a FIGC, a labdarúgó-szövetség közgyűlésének rendkívüli ülésén. Utódjának kinevezésére június 22-én kerül sor.

A FIGC rendkívüli ülésén jelen volt Ezio Simonelli, a Serie A elnöke, Paolo Bedin, a Serie B elnöke, Matteo Marani, a Serie C elnöke, Giancarlo Abete, az amatőr ligák elnöke, Umberto Calcagno, a játékosok szövetségének vezetője és Renzo Ulivieri, az edzők szövetségének vezetője.

Gravina 2018 októbere óta vezette az Olasz Labdarúgó-szövetséget. Azóta a válogatott megnyerte a 2020-as Eb-t (2021-ben), de a 2022-es és 2026-os világbajnokságra sem jutott ki. Olaszország, Gravina kinevezése előtt, a 2018-as világbajnokságra sem jutott ki. Ő nevezte ki szövetségi kapitánynak Luciano Spallettit 2023-ban és Gennaro Gattusót 2025-ben.

Lemondása nem volt váratlan. A szurkolók és az olasz sport vezetői is felszólították Gravinát, hogy mondjon le a FIGC elnöki posztjáról. Andrea Abodi sportminiszter szerdán kijelentette: „Nyilvánvaló, hogy az olasz futballt újjá kell építeni…”

Még nem tudni, ki veszi át az olasz labdarúgó-szövetség vezetését. A CONI, a sportfőhatóság korábbi első embere, Giovanni Malago az esélyesek között van, amiként Abete és Marani is.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke teljes támogatásáról biztosította Gabriele Gravinát, és azt mondta, hogy a politikusoknak kellene vállalniuk a legnagyobb felelősséget azért, hogy Olaszország háromszor egymás után nem jutott ki a világbajnokságra.

Ceferin szerint nem meglepő, hogy a szurkolók Gravina lemondását követelték a kudarc után. „Amikor a szlovén szövetség elnöke voltam, mindig azt mondtam aa szövetségi kapitánynak: Ha nyersz, te és a játékosok lesztek a hősök. Ha veszítesz, a felelősség mindkettőnkre hárul.”

Kitért az olasz helyzetre is: „Ez egyáltalán nem Gabriele felelőssége, és nem engedném meg magamnak, hogy támadjam sem a játékosokat, vagy az edzőt. Talán az olasz politikusoknak kellene megkérdezniük maguktól, hogy miért van Olaszországban az egyik legrosszabb futballinfrastruktúra Európában. Dühössé és szomorúvá tesz, hogy vannak emberek, akik »rejtve« maradnak, és arra várnak, hogy valami baj történjen, aztán előugranak, és elkezdenek kritizálni. Nem Olaszországnak szurkolnak, csak maguknak. Mondjanak egy olasz játékost, akit nem hívtak be, pedig be kellett volna hívni? Ez a futball, és még a legjobb játékosokkal is, akik a pályán vannak, bárki elveszíthet egy meccset.”

Az UEFA elnöke korábban azt mondta, hogy Olaszország nem rendelkezik elegendő infrastruktúrával, megfelelő stadionokkal, ami aggodalomra ad okot az Olaszország és Törökország által közösen rendezett 2032-es Európa-bajnokság előtt.

Gianluigi Buffon is bejelentette, hogy lemond az olasz válogatott csapatvezetői posztjáról, miután Gabriele Gravina távozott a FIGC elnöki posztjáról. Buffon egy hosszú nyilatkozatban, amelyet az Instagram-sztorijában tett közzé, megerősítette, hogy a keddi esti boszniai vereség után azonnal felajánlotta lemondását, de arra kérték, hogy várjon a hivatalos bejelentéssel. Most, hogy Gravina hivatalosan lemondott, Buffon is nyilvánosságra hozta döntését. A korábbi világklasszis kapus 2023 nyarától az olasz válogatott delegációjának vezetője volt.

Várhatóan lemond majd Gennaro Gattuso szövetségi kapitány. A három legesélyesebb jelölt közül Massimiliano Allegri állítólag nem lesz kapitány, Antonio Conte vagy Roberto Mancini közül azonban valaki visszatérhet a posztra.

A játékosok közül egyérteéműen a kiállított Alessandro Bastoni a bűnbak. A világbajnok védő, Giuseppe Bergomi mondta róla: Bastoninak, saját érdekében el kellene hagyni az országot.Emiliano Viviano, a korábbi válogatott kapusból lett elemző szerint Bastoni a kudarc arca.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

