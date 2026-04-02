Elindult a lavina: az olasz futballszövetség elnöke és Buffon már lemondott

A FIGC rendkívüli ülésén jelen volt Ezio Simonelli, a Serie A elnöke, Paolo Bedin, a Serie B elnöke, Matteo Marani, a Serie C elnöke, Giancarlo Abete, az amatőr ligák elnöke, Umberto Calcagno, a játékosok szövetségének vezetője és Renzo Ulivieri, az edzők szövetségének vezetője.

Gravina 2018 októbere óta vezette az Olasz Labdarúgó-szövetséget. Azóta a válogatott megnyerte a 2020-as Eb-t (2021-ben), de a 2022-es és 2026-os világbajnokságra sem jutott ki. Olaszország, Gravina kinevezése előtt, a 2018-as világbajnokságra sem jutott ki. Ő nevezte ki szövetségi kapitánynak Luciano Spallettit 2023-ban és Gennaro Gattusót 2025-ben.

Lemondása nem volt váratlan. A szurkolók és az olasz sport vezetői is felszólították Gravinát, hogy mondjon le a FIGC elnöki posztjáról. Andrea Abodi sportminiszter szerdán kijelentette: „Nyilvánvaló, hogy az olasz futballt újjá kell építeni…”

Még nem tudni, ki veszi át az olasz labdarúgó-szövetség vezetését. A CONI, a sportfőhatóság korábbi első embere, Giovanni Malago az esélyesek között van, amiként Abete és Marani is.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke teljes támogatásáról biztosította Gabriele Gravinát, és azt mondta, hogy a politikusoknak kellene vállalniuk a legnagyobb felelősséget azért, hogy Olaszország háromszor egymás után nem jutott ki a világbajnokságra.

Ceferin szerint nem meglepő, hogy a szurkolók Gravina lemondását követelték a kudarc után. „Amikor a szlovén szövetség elnöke voltam, mindig azt mondtam aa szövetségi kapitánynak: Ha nyersz, te és a játékosok lesztek a hősök. Ha veszítesz, a felelősség mindkettőnkre hárul.”

Kitért az olasz helyzetre is: „Ez egyáltalán nem Gabriele felelőssége, és nem engedném meg magamnak, hogy támadjam sem a játékosokat, vagy az edzőt. Talán az olasz politikusoknak kellene megkérdezniük maguktól, hogy miért van Olaszországban az egyik legrosszabb futballinfrastruktúra Európában. Dühössé és szomorúvá tesz, hogy vannak emberek, akik »rejtve« maradnak, és arra várnak, hogy valami baj történjen, aztán előugranak, és elkezdenek kritizálni. Nem Olaszországnak szurkolnak, csak maguknak. Mondjanak egy olasz játékost, akit nem hívtak be, pedig be kellett volna hívni? Ez a futball, és még a legjobb játékosokkal is, akik a pályán vannak, bárki elveszíthet egy meccset.”

Az UEFA elnöke korábban azt mondta, hogy Olaszország nem rendelkezik elegendő infrastruktúrával, megfelelő stadionokkal, ami aggodalomra ad okot az Olaszország és Törökország által közösen rendezett 2032-es Európa-bajnokság előtt.

Gianluigi Buffon is bejelentette, hogy lemond az olasz válogatott csapatvezetői posztjáról, miután Gabriele Gravina távozott a FIGC elnöki posztjáról. Buffon egy hosszú nyilatkozatban, amelyet az Instagram-sztorijában tett közzé, megerősítette, hogy a keddi esti boszniai vereség után azonnal felajánlotta lemondását, de arra kérték, hogy várjon a hivatalos bejelentéssel. Most, hogy Gravina hivatalosan lemondott, Buffon is nyilvánosságra hozta döntését. A korábbi világklasszis kapus 2023 nyarától az olasz válogatott delegációjának vezetője volt.

Várhatóan lemond majd Gennaro Gattuso szövetségi kapitány. A három legesélyesebb jelölt közül Massimiliano Allegri állítólag nem lesz kapitány, Antonio Conte vagy Roberto Mancini közül azonban valaki visszatérhet a posztra.

A játékosok közül egyérteéműen a kiállított Alessandro Bastoni a bűnbak. A világbajnok védő, Giuseppe Bergomi mondta róla: Bastoninak, saját érdekében el kellene hagyni az országot.Emiliano Viviano, a korábbi válogatott kapusból lett elemző szerint Bastoni a kudarc arca.