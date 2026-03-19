2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én. A Liverpool 4-1-re gyõzött és a csapat szurkolói Szoboszlait választották a mérkõzés legjobbjának.
Szinte nézhetetlen horrorsérüléssel ért véget Szoboszlaiék BL-meccse – videó

A magyar középpályás is jelezte ellenfele kézsérülését, amelyet a két csapat orvosi stábja közösen próbált kezelni a helyszínen.

A Bajnokok Ligájában Szoboszlai Dominik korai vezetőgólja után simán kiütötte a Liverpool a török Galatasararayt, de nem emiatt lesz emlékezetes a törökök számára ez az esemény: az alakulat két labdarúgója is súlyos sérülést szenvedett.

A találkozó legdrámaibb pillanata Noa Langhoz, a Galatasaray 26 éves támadójához fűződik. A holland válogatott játékos a második félidőben lépett pályára, majd a hajrában, mintegy negyedórával a lefújás előtt egy ártatlannak tűnő szituáció során szenvedett brutális sérülést. Az alapvonalnál próbálta játékban tartani a labdát, amikor nekicsúszott a reklámtáblának, a jobb hüvelykujja beszorult a tábla és a mögötte lévő fémrács közé, és amikor kirántotta, leszakadt a felső ujjperce.

A közelben lévő játékosok közül Szoboszlai Dominik is azonnal jelezte, hogy súlyos baj van, siessen az orvos. A meccs percekre le is állt. Langot pedig hordágyon, sokkos állapotban vitték le a pályáról. A két csapat orvosi stábja közösen küzdött a játékos kezéért. A labdarúgót azonnal meg is operálták.

A csapat nigériai csatára, Victor Osimhen már az első félidőben megsérült a karjára, bár ő végigjátszotta a meccs első játékrészét.

A télen kölcsönbe érkezett 26 éves Noa Lang eddig tizenegy mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és két gólpasszt adott. A 27 éves Osimhen ebben a szezonban 29 tétmeccsen 19 gólt szerzett és hét asszisztot jegyzett az Index cikke szerint.

Elemző: az elmúlt 24 óra eseményei az egekbe lökték az olaj árát és esnek a tőzsdék

Nagy eséssel indult a nap az ázsiai tőzsdéken, Európában is eséseket láthattunk. Eközben a kőolaj és a földgáz ára is jelentősen emelkedik, a Brent típusú olaj ára 60 százalékkal nőtt az iráni háború kitörése óta – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Kaszab Balázs.
 

Ultimátum – Kezd elfogyi a környék türelme Iránnal szemben

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

Trump nem tudott az izraeli támadásról

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában.
 

EU-csúcs – egyre romló helyzetben próbálkoznak az európai versenyképesség erősítésével

Fico nem támogatja az uniós csúcs Ukrajnáról szóló határozatait

Friedrich Merz: nem lehetünk tekintettel a magyar választásokra, az ukrajnai hadikölcsönt ki kell fizetni

Szerb katonák védik a Magyarországra tartó orosz gázvezetéket

EU-s szakértők érkeztek a Barátság vezeték miatt Ukrajnába

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
Kész, ennyi volt: nincs idén kamatcsökkentés

A Bank of England határozott fellépése és a közel-keleti háború elhúzódásától való félelem sokkszerűen érte a kötvénypiacokat. Az amerikai állampapír-hozamok megugrottak, a befektetők pedig teljesen törölték várakozásaikból az idei kamatvágást, sőt, egyesek már az emeléstől tartanak.

Azonnali hatállyal lépett a hatóság: veszélyes anyag miatt hívják vissza ezt a kedvelt terméket a boltokból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint visszahívták a Fitodry citromfű levél egyik tételét, mert nem engedélyezett növényvédőszer-maradványt találtak benne.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

2026. március 19. 12:17
Csak két Premier League-csapat maradt – de ez nem meglepő
2026. március 19. 10:38
Szoboszlai Dominik: a PSG ellen is bármire képesek lehetünk
