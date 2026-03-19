Szinte nézhetetlen horrorsérüléssel ért véget Szoboszlaiék BL-meccse – videó

A Bajnokok Ligájában Szoboszlai Dominik korai vezetőgólja után simán kiütötte a Liverpool a török Galatasararayt, de nem emiatt lesz emlékezetes a törökök számára ez az esemény: az alakulat két labdarúgója is súlyos sérülést szenvedett.

A találkozó legdrámaibb pillanata Noa Langhoz, a Galatasaray 26 éves támadójához fűződik. A holland válogatott játékos a második félidőben lépett pályára, majd a hajrában, mintegy negyedórával a lefújás előtt egy ártatlannak tűnő szituáció során szenvedett brutális sérülést. Az alapvonalnál próbálta játékban tartani a labdát, amikor nekicsúszott a reklámtáblának, a jobb hüvelykujja beszorult a tábla és a mögötte lévő fémrács közé, és amikor kirántotta, leszakadt a felső ujjperce.

A közelben lévő játékosok közül Szoboszlai Dominik is azonnal jelezte, hogy súlyos baj van, siessen az orvos. A meccs percekre le is állt. Langot pedig hordágyon, sokkos állapotban vitték le a pályáról. A két csapat orvosi stábja közösen küzdött a játékos kezéért. A labdarúgót azonnal meg is operálták.

Noa Lang elinin kesildiği an. Bakalım @UEFAcom ne yaptırım uygulayacak ? pic.twitter.com/Q9VaDolEpX — JOLLY GHOST ? (@Sansar_Jack) March 19, 2026

A csapat nigériai csatára, Victor Osimhen már az első félidőben megsérült a karjára, bár ő végigjátszotta a meccs első játékrészét.

A télen kölcsönbe érkezett 26 éves Noa Lang eddig tizenegy mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és két gólpasszt adott. A 27 éves Osimhen ebben a szezonban 29 tétmeccsen 19 gólt szerzett és hét asszisztot jegyzett az Index cikke szerint.