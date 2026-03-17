ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.68
usd:
338.28
bux:
122183.2
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 31: and Ibrahima Konate of Liverpool celebrates victory following the Premier League match between Liverpool and Newcastle United at Anfield on January 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Stu Forster

Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool szurkolóinak

Infostart

Szoboszlai Dominik azt nyilatkozta a Guardiannek, hogy a Liverpool futballistáit megviseli, hogy a szurkolók a hármas sípszó előtt elhagyják az Anfieldet, és arra kérte a szurkolókat, hogy „tartsanak velünk”. A vasárnapi, Tottenham elleni hazai döntetlennél a szurkolók egy része kifütyülte a csapatot.

A Liverpool hazai formája nem méltó bajnoki címvédőhöz, illetve a szezon előtt a legnagyobb esélyesnek kikiáltott csapathoz. A 15 bajnoki meccsből négy döntetlenre végződött, hármat pedig elveszítettek az Anfielden. Szerdán sorsdöntő, talán az egész szezon megítélését meghatározó csata vár a Vörösökre, amikor megpróbálják ledolgozni az egygólos hátrányukat a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában.

„Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy nincs túl sok időnk feljavulni, fel kell ébrednünk, és el kell kezdenünk úgy haladni, hogy a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában játszhassunk – mondta Szoboszlai. „Szerdán a Galatasaray ellen játszunk, és az egy nehéz meccs lesz, ezt már ott éreztük.”

Feszült hangulat uralkodott a hazai szurkolók között vasárnap, egyre nagyobb volt az elégedetlenség a a kudarcot jelentő döntetlen és a mutatott játék miatt. A Liverpoolnak 17 lövése volt a Tottenham ellen, de csak négy találta el kaput.

„Az kellene, hogy nehéz időkben jobban összetartsunk, mert erre van szükségünk: szükségünk van egymásra” – mondta Szoboszlai a szurkolóknak küldött üzenetében. „Boldoggá akarjuk őket tenni, meg persze magunkat is, boldoggá tenni az összes Liverpool-szurkolót, szükségünk van rájuk. Az előző idéynben élvezetes volt nézni az összes meccset, idén talán nem annyira” – mondta a magyar középpályás az angol lapnak nyilatkozva, majd üzent a szurkolóknak: „Akkor is szurkoljatok nekünk, amikor nehéz időkben vagyunk.”

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool szurkolóinak

premier league

liverpool

szoboszlai dominik

galatasaray

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A példakép nyomdokain – itt a Forma–1 új Ayrton Sennája?

Mintha predesztinált lett volna, hogy a Mercedes 19 éves olasz versenyzője, Kimi Antonelli a háromszoros világbajnok brazil legendához hasonlóan fekete autóval a második teljes szezonjában és az adott idény második versenyén szerzi meg pályafutása első futamgyőzelmét – mondta az InfioRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője arról is beszélt, mely csapatoknak kell összeszedniük magukat az egy hónapos szünet alatt, hogy a szezon további részében ne történjenek velük olyan kellemetlenségek, mint Melbourne-ben és Sanghajban.
Izrael szerint megölték az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát

Egy izraeli támadás során megölték Ali Laridzsánit, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkárát – jelentette be kedden az izraeli védelmi miniszter, Jiszráel Kac. Közben megjelent egy kézzel írt üzenet Laridzsáni X-fiókján.
 

Sajtóhír: Moszkvában lehet a sebesült ajatollah

Dróncsapást mértek az Egyesült Államok nagykövetségére Bagdadban

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Kaja Kallas: ez nem Európa háborúja

VIDEÓ
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszatért a tél, újra esik a hó Magyarországon

Téli fordulat érkezett az északi hegyekbe, a Kékestetőt rövid idő alatt vékony hóréteg borította, írja az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus korlátozás jön a benzinkutakon: autókba 15 litert, motorokba maximum 5-öt lehet tankolni ebben az országban

Ez csupán egyike azoknak az energiatakarékossági intézkedéseknek, amelyeket több ázsiai ország is bevezetett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says Iran's security chief Ali Larijani has been killed in strike

Larijani, one of Iran's most senior leaders, was last seen in public on Friday taking part in Quds Day rallies. Iran has not yet confirmed he has been killed.

EZT OLVASTA MÁR?
2026. március 17. 13:00
Három újonc is bekerült Marco Rossi keretébe
2026. március 17. 12:48
Neymart kihagyta Ancelotti, de meghívott három játékost a szaúdi ligából
