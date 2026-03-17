Szoboszlai Dominik üzent a Liverpool szurkolóinak

A Liverpool hazai formája nem méltó bajnoki címvédőhöz, illetve a szezon előtt a legnagyobb esélyesnek kikiáltott csapathoz. A 15 bajnoki meccsből négy döntetlenre végződött, hármat pedig elveszítettek az Anfielden. Szerdán sorsdöntő, talán az egész szezon megítélését meghatározó csata vár a Vörösökre, amikor megpróbálják ledolgozni az egygólos hátrányukat a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában.

„Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk arról, hogy nincs túl sok időnk feljavulni, fel kell ébrednünk, és el kell kezdenünk úgy haladni, hogy a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában játszhassunk – mondta Szoboszlai. „Szerdán a Galatasaray ellen játszunk, és az egy nehéz meccs lesz, ezt már ott éreztük.”

Feszült hangulat uralkodott a hazai szurkolók között vasárnap, egyre nagyobb volt az elégedetlenség a a kudarcot jelentő döntetlen és a mutatott játék miatt. A Liverpoolnak 17 lövése volt a Tottenham ellen, de csak négy találta el kaput.

„Az kellene, hogy nehéz időkben jobban összetartsunk, mert erre van szükségünk: szükségünk van egymásra” – mondta Szoboszlai a szurkolóknak küldött üzenetében. „Boldoggá akarjuk őket tenni, meg persze magunkat is, boldoggá tenni az összes Liverpool-szurkolót, szükségünk van rájuk. Az előző idéynben élvezetes volt nézni az összes meccset, idén talán nem annyira” – mondta a magyar középpályás az angol lapnak nyilatkozva, majd üzent a szurkolóknak: „Akkor is szurkoljatok nekünk, amikor nehéz időkben vagyunk.”