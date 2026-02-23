Csaknem le kellett vágni Lindsey Vonn lábát

Hétfői videóüzenetben a 41 éves sportoló arról beszélt, esetében nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó, hanem kompartment szindrómáról. Az emberi test izomrostjai zárt rekeszekbe – más néven kompartmentekbe – rendeződve működnek. Amikor vérzés, duzzanat vagy sérülés miatt ezekben a rekeszekben megnő a nyomás, az gátolja az adott terület vérellátását, és ez szövetkárosodáshoz, súlyosabb esetben akár szövetelhaláshoz is vezethet.

Vonn köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki, mint azt elmondta, „mindkét oldalon felvágta a lábamat, mintha kifilézett volna, hogy lélegezni tudjon, ezzel megmentett”.

Az orvos csak azért volt ott Cortinában, mert Vonn súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat egy héttel korábbi állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is volt.

„Ha Thomas nem lett volna ott, nem tudta volna megmenteni a lábamat”

– mondta a hat óráig tartó műtétről.

A világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott az olimpia lesiklósversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte.

„Ez messze a legszélsőségesebb, legfájdalmasabb és legnehezebb sérülés, amivel szembesültem” – közölte.

Megfogalmazása szerint a lába a baleset után „darabokban volt”, a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Nem titkolta, hogy

jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve, de már azon dolgozik, hogy mankóval tudjon járni.

Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak. Csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját.