Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai sízõ sajtótájékoztatót tart Cortina dAmpezzóban 2026. február 3-án, három nappal a milánói-Cortina dAmpezzó-i 2026-os téli olimpia kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott

Csaknem le kellett vágni Lindsey Vonn lábát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kis híján amputálni kellett Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző lábát, miután nagyot bukott február 8-án, a milánói-cortinai téli ötkarikás játékok lesiklóversenyén.

Hétfői videóüzenetben a 41 éves sportoló arról beszélt, esetében nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó, hanem kompartment szindrómáról. Az emberi test izomrostjai zárt rekeszekbe – más néven kompartmentekbe – rendeződve működnek. Amikor vérzés, duzzanat vagy sérülés miatt ezekben a rekeszekben megnő a nyomás, az gátolja az adott terület vérellátását, és ez szövetkárosodáshoz, súlyosabb esetben akár szövetelhaláshoz is vezethet.

Vonn köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki, mint azt elmondta, „mindkét oldalon felvágta a lábamat, mintha kifilézett volna, hogy lélegezni tudjon, ezzel megmentett”.

Az orvos csak azért volt ott Cortinában, mert Vonn súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat egy héttel korábbi állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is volt.

„Ha Thomas nem lett volna ott, nem tudta volna megmenteni a lábamat”

– mondta a hat óráig tartó műtétről.

A világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott az olimpia lesiklósversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte.

„Ez messze a legszélsőségesebb, legfájdalmasabb és legnehezebb sérülés, amivel szembesültem” – közölte.

Megfogalmazása szerint a lába a baleset után „darabokban volt”, a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Nem titkolta, hogy

jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve, de már azon dolgozik, hogy mankóval tudjon járni.

Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak. Csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját.

téli olimpia

lindsey vonn

milánó-cortina 2026

