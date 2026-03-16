2026. március 16. hétfő Henrietta
Nyitókép: Pixabay

A mezőgazdaság, és így az élelmiszerárak is megszédülhetnek az iráni háború miatt

A földgázárak emelkedésével a műtrágyák is harmadával drágultak mindössze két hét alatt, pont akkor, amikor a gazdáknak nagy szüksége lenne rá. A költségek kiszámíthatatlanná váltak az import bizonytalansága miatt, ez pedig a boltok áraiba is továbbgyűrűzhet.

A tavaszi vetés időszakában érte váratlan sokk a mezőgazdaságot: a műtrágya ára két hét alatt mintegy harminc százalékkal emelkedett, ami a gazdák szerint példátlan bizonytalanságot okoz – írja a Pénzcentrum.

Pont most, a növények bokrosodásának időszakában lenne fontos a műtrágyázás, ám a termelők képtelenek tervezni, mert az árak naponta változnak. A gyakran használt pétisó tonnája már 190 ezer forint, ami egy hét alatt hatvanezres drágulást jelent.

Ennek oka a közel-keleti konfliktus, a műtrágya gyártásához ugyanis elengedhetetlen a földgáz, aminek viszont a feszültség kipattanása óta megduplázódott az ára.

A világ műtrágyájának jelentős része a térségből érkezik, így a szállítási fennakadások és a bizonytalanság azonnal begyűrűzik a piacra. Aki korábban beszerzett, most előnyben van, de sok gazda épp most vásárolna a tavaszi munkákhoz.

A drágulás a termelőkön túl – a háború elhúzódása esetén – az élelmiszerek bolti árát is érintheti: drágulhat a kenyér, a tej, a tojás, a csirke, a sertés és a marhahús is, vagyis minden, amihez gabonaalapú takarmány kell. Az Európai Unióban is nő az aggodalom, a szlovén iparkamara szerint már egy hónapnyi fennakadás is megjelenhet a bolti árakban.

Nagy István agrárminiszter már írt levelet az Európai Bizottságnak, amelyben az orosz és fehérorosz műtrágyaimport újranyitását, a vámtarifák felfüggesztését és a büntetővámok eltörlését sürgeti.

A következő hetek döntik el, mennyire mélyül tovább a válság: ha a konfliktus elhúzódik, a műtrágyaárak további emelkedése szinte biztosan megjelenik majd a magyar élelmiszerárakban is.

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása?
A választás tétje a szuverenitás megőrzése.
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön?
 
390 alá húzták a forintot a javuló hangulatban

Ingadozó volt az elmúlt két hétben a devizapiaci hangulat a háborús hírek miatt, amelyek akár óráról órára éles fordulatokat hoztak. Hétfőn a forint erősödéssel kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben, miközben a dollár az euró ellenében is gyengült. Közben az olaj ára 2022 júliusa óta nem látott szintre emelkedett. A forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon, március 17-én. Még mindig nem késő regisztrálni!

Itt a vége, nincs tovább? Ezek lehetnek Pep Guardiola utolsó hetei a Citynél

Ha Pep Guardiola a távozás mellett dönt, a City nem gördít akadályt az útjába - ezt a hétvégén közölte a vezetőség.

UK won't be drawn into 'wider war’ and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

