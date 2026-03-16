A mezőgazdaság, és így az élelmiszerárak is megszédülhetnek az iráni háború miatt

A tavaszi vetés időszakában érte váratlan sokk a mezőgazdaságot: a műtrágya ára két hét alatt mintegy harminc százalékkal emelkedett, ami a gazdák szerint példátlan bizonytalanságot okoz – írja a Pénzcentrum.

Pont most, a növények bokrosodásának időszakában lenne fontos a műtrágyázás, ám a termelők képtelenek tervezni, mert az árak naponta változnak. A gyakran használt pétisó tonnája már 190 ezer forint, ami egy hét alatt hatvanezres drágulást jelent.

Ennek oka a közel-keleti konfliktus, a műtrágya gyártásához ugyanis elengedhetetlen a földgáz, aminek viszont a feszültség kipattanása óta megduplázódott az ára.

A világ műtrágyájának jelentős része a térségből érkezik, így a szállítási fennakadások és a bizonytalanság azonnal begyűrűzik a piacra. Aki korábban beszerzett, most előnyben van, de sok gazda épp most vásárolna a tavaszi munkákhoz.

A drágulás a termelőkön túl – a háború elhúzódása esetén – az élelmiszerek bolti árát is érintheti: drágulhat a kenyér, a tej, a tojás, a csirke, a sertés és a marhahús is, vagyis minden, amihez gabonaalapú takarmány kell. Az Európai Unióban is nő az aggodalom, a szlovén iparkamara szerint már egy hónapnyi fennakadás is megjelenhet a bolti árakban.

Nagy István agrárminiszter már írt levelet az Európai Bizottságnak, amelyben az orosz és fehérorosz műtrágyaimport újranyitását, a vámtarifák felfüggesztését és a büntetővámok eltörlését sürgeti.

A következő hetek döntik el, mennyire mélyül tovább a válság: ha a konfliktus elhúzódik, a műtrágyaárak további emelkedése szinte biztosan megjelenik majd a magyar élelmiszerárakban is.