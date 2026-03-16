Infostart.hu
2026. március 16. hétfő Henrietta
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Zsarolhatta, fenyegethette üzlettársát az autókereskedő, letartóztatták

Infostart / MTI

A gyanú szerint a kereskedő sérült járművekkel kereskedett, és a gyanú szerint közel egy éven keresztül zsarolta, később életveszélyesen megfenyegette a javítási munkákkal megbízott karosszérialakatost.

Egy sérült autók eladásával foglalkozó autókereskedő letartóztatását rendelte el a Pécsi Járásbíróság, mert a férfi a gyanú szerint csaknem egy éven át zsarolta az autók javításával megbízott karosszérialakatos ismerősét – közölte hétfőn a Pécsi Törvényszék.

A bíróság közleménye szerint az autókereskedéssel foglalkozó gyanúsított és a sértett hosszabb ideje ismerték egymást. A két férfi 2022-ben megállapodott, hogy a sérült autók felvásárlásával és eladásával foglalkozó gyanúsított a kocsikat az ismerősénél javíttatja meg, majd eladja azokat.

A kereskedő 2025 januárjától egyre több kifogást talált ismerőse munkájában, majd március környékén azt találta ki, hogy ha a javítással a sértett nem végez időben, akkor bánatpénzt kell fizetnie.

A gyanúsított tavaly tavasszal azzal állt elő ismerősénél, hogy egy 40-50 millió forintért megvásárolható – s reményei szerint a felújításokat követően akár 200 millió forintért eladható – családi házat azért nem tudott megszerezni, mert társa nem végzett a javításokkal. A férfi a különbözetet a sértettől követelte, mondván, majd ledolgozza a tartozást az általa megvásárolt másik háznál, a gépkocsikkal, illetve különböző ügyintézésekkel.

Ezt követően a gyanúsított munkálatok elvégzését, nagyobb értékű műszaki cikkek megvételét, nagybevásárlások intézését, pénzt követelt a karosszériástól. A kereskedő azzal fenyegetőzött, hogy ha a sértett nem törleszt, „megöli, rágyújtja a házat, feleségét és kisfiát is megöli, valamint hivatkozott egy külföldi ismerősére, mondván, hogy az majd eljön az embereivel elviszi és feleteti a disznókkal” – írták a bírósági közleményben.

A sértett a fenyegetések hatására közel egy éve a gyanúsított házán dolgozott térítésmentesen hétvégente, oda már a beépítendő anyagokat is maga vásárolta és a szakembereket is ő fizette ki, valamint több millió forintot adott a gyanúsítottnak készpénzben, és többszázezer forintért vásárolt neki műszaki berendezéseket, mindezeket összesen mintegy ötmillió forint értékben.

A Pécsi Járásbíróság egy hónapra rendelte el élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel elkövetett zsarolás alapos gyanúja miatt a férfit. Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Rengeteg ember számítógépe fertőződhetett meg vírussal: ezekben a szoftverekben találtak kártevőt

A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről.

Starmer says UK 'working with allies' on plan for Strait of Hormuz after Trump call

Donald Trump has said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

