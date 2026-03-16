2026. március 16. hétfő
Euró bankjegyek, pénz.
Nyitókép: Pixabay

Több millió eurónyi készpénzzel fogtak el egy magyar férfit a német rendőrök

Infostart

A férfi nem tudta hitelt érdemlően igazolni, honnan és miért van nála a jelentős mennyiségű készpénz, így a bajor határrendészet pénzmosás gyanújával őrizetbe vette.

Több millió eurónyi, tisztázatlan eredetű készpénzt foglalt le a bajor határrendőrség egy magyar férfitól az A3-as autópályán, Passau közelében. A 45 éves sofőrt pénzmosás gyanújával vették őrizetbe, miután nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni a hatalmas összegre – írja a Der Spiegel híradása nyomán a Portfolio.

Az osztrák határ felé tartó autót a rendőrök egy rutinellenőrzés során állították meg. A jármű átkutatásakor gondosan elrejtett bankjegykötegekre bukkantak.

A megtalált készpénz összértéke a hatóság szerint hét számjegyű összeget ér euróban, így a rendőrség szóvivője szerint ez lehetett az elmúlt évek legjelentősebb készpénzfoglalása Alsó-Bajorországban.

Mivel a magyar sofőr nem tudta igazolni a pénz eredetét és felhasználásának célját, a nyomozóhatóság pénzmosás gyanújával indított ellene büntetőeljárást. Az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, akit büntetés-végrehajtási intézetbe szállítottak. Az általa vezetett gépkocsit, valamint a talált készpénzt a nyomozás idejére lefoglalták.

A hatályos bajor jogszabályok értelmében a hatóságok minden olyan esetben lefoglalhatják a készpénzt, amikor az érintettek nem tudják egyértelműen és hitelt érdemlően igazolni annak törvényes eredetét.

németország

elfogás

bajorország

pénzmosás

készpénz

határrendészet

Ingadozó volt a hangulat az elmúlt két hétben a devizapiacokon: a háborús hírek akár óráról órára éles irányváltásokat okoztak. Hétfőn a forint erősödéssel indított a dollárral és az euróval szemben is.

Az alapító kedvenc süteményét, a diós-tejszínes Öcsi-kockát készítik el március 16-án, és kedvezményesen kínálják a vendégeknek.

The US president says he is speaking to several countries about "policing" the strait, adding he "will remember" if they do not help.

