Diákja zaklatása miatt emeltek vádat egy szegedi tanárral szemben

Vádat emeltek egy férfi pedagógussal szemben, aki testnevelésóráin kéretlenül bizalmaskodott az egyik szegedi középiskolában egy tanulóval – tájékoztatott hétfőn a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a vádlott egy szegedi középiskolában tartott testnevelés órákat. A férfi 2023-ban és 2024-ben az óráin indokolatlanul bizalmaskodó, az elvárhatónál közvetlenebb hangnemet ütött meg az egyik diáklánnyal. Többször is kéretlenül megérintette őt, annak ellenére, hogy a sértett ezek elől kitérni igyekezett.

A nevelési feladatából eredő kötelezettségeit súlyosan megszegő vádlottal szemben a járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat.

A terhelt bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni – tudatta az ügyész.