Egy kapus éppen kirúgja a labdát.
Nyitókép: Unsplash

Tizenkilencre húzhat lapot a Bayern München új, szinte még gyerek kapusával

Kapuskrízisbe került a bajor csapat, miután Sven Ulreich lesérült, Manuel Neuer és Jonas Urbig sem egészséges. Megeshet tehát, hogy a mindössze tizenhat éves Leonard Prescott állhat a kapuba.

A Bayern München hihetetlen helyzetbe került azután, hogy a meglehetősen viharos körülmények között, a Leverkusen ellen 1–1-re mentett Bundesliga-mérkőzésen a kapusok közül Sven Ulreich is megsérült – írja a magyarnemzet.hu.

A Bayern Münchennek jelenleg négy kapusa (Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich és Leon Klanac) is sérült, amihez hasonlóra valószínűleg még nem volt példa a labdarúgás történetében. Így aztán olyan megoldásokhoz kell nyúlnia, amelyek néhány hete még teljesen elképzelhetetlennek tűntek. Miután Leon Klanac sem bevethető, a bajorok előtt lényegében két lehetőség maradt. Az egyik a 19 éves Jannis Bärtl, aki az első csapatban még nem mutatkozott be, és többnyire a Bayern II-ben véd. A másik a 16 éves Leonard Prescott, aki ugyan még nem játszott felnőttmérkőzést, de már a Leverkusen elleni bajnokin is ott ült a kispadon, ami egyértelmű jelzés arra, hogy az edzői stáb komolyan számol vele.

A Kicker szerint a new yorki születésű, Németországban felnőtt Leonard Prescott az esélyesebb, akiben a hírek alapján a szakmai stáb maradéktalanul megbízik. A lap hozzáteszi, ez önmagában is sokatmondó, mert egy ilyen helyzetben aligha tennének ekkora felelősséget valaki vállára, ha nem látnának benne kivételes lehetőséget.

A klubvezetés korábban még Sven Ulreich kapcsán a nyugalmat hangsúlyozta, mondván, teljes a bizalom a rutinos tartalékban. Csakhogy közben ő is kidőlt, így a Bayern már nem egyszerűen a cseréjére, hanem szinte a legutolsó védelmi vonalára kényszerül támaszkodni. Ha pedig valóban Leonard Prescott kap lehetőséget, az egyszerre lehet meseszerű bemutatkozás és komoly kockázat a müncheniek számára. Egy 16 éves kapus pályára küldése önmagában is szenzáció, de a Bayern helyzetét leginkább az mutatja meg, hogy ez most már nem merész húzásnak, hanem kényszerű realitásnak tűnik – teszik hozzá.

labdarúgás

bayern münchen

kapus

leonard prescott

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen
Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Rengeteg ember számítógépe fertőződhetett meg vírussal: ezekben a szoftverekben találtak kártevőt

Rengeteg ember számítógépe fertőződhetett meg vírussal: ezekben a szoftverekben találtak kártevőt

A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről.

Starmer says UK 'working with allies' on plan for Strait of Hormuz after Trump call

Starmer says UK 'working with allies' on plan for Strait of Hormuz after Trump call

Donald Trump has said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

