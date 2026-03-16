Tizenkilencre húzhat lapot a Bayern München új, szinte még gyerek kapusával

A Bayern München hihetetlen helyzetbe került azután, hogy a meglehetősen viharos körülmények között, a Leverkusen ellen 1–1-re mentett Bundesliga-mérkőzésen a kapusok közül Sven Ulreich is megsérült – írja a magyarnemzet.hu.

A Bayern Münchennek jelenleg négy kapusa (Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich és Leon Klanac) is sérült, amihez hasonlóra valószínűleg még nem volt példa a labdarúgás történetében. Így aztán olyan megoldásokhoz kell nyúlnia, amelyek néhány hete még teljesen elképzelhetetlennek tűntek. Miután Leon Klanac sem bevethető, a bajorok előtt lényegében két lehetőség maradt. Az egyik a 19 éves Jannis Bärtl, aki az első csapatban még nem mutatkozott be, és többnyire a Bayern II-ben véd. A másik a 16 éves Leonard Prescott, aki ugyan még nem játszott felnőttmérkőzést, de már a Leverkusen elleni bajnokin is ott ült a kispadon, ami egyértelmű jelzés arra, hogy az edzői stáb komolyan számol vele.

A Kicker szerint a new yorki születésű, Németországban felnőtt Leonard Prescott az esélyesebb, akiben a hírek alapján a szakmai stáb maradéktalanul megbízik. A lap hozzáteszi, ez önmagában is sokatmondó, mert egy ilyen helyzetben aligha tennének ekkora felelősséget valaki vállára, ha nem látnának benne kivételes lehetőséget.

A klubvezetés korábban még Sven Ulreich kapcsán a nyugalmat hangsúlyozta, mondván, teljes a bizalom a rutinos tartalékban. Csakhogy közben ő is kidőlt, így a Bayern már nem egyszerűen a cseréjére, hanem szinte a legutolsó védelmi vonalára kényszerül támaszkodni. Ha pedig valóban Leonard Prescott kap lehetőséget, az egyszerre lehet meseszerű bemutatkozás és komoly kockázat a müncheniek számára. Egy 16 éves kapus pályára küldése önmagában is szenzáció, de a Bayern helyzetét leginkább az mutatja meg, hogy ez most már nem merész húzásnak, hanem kényszerű realitásnak tűnik – teszik hozzá.