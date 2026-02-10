Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy eltört a bal lába, és meg kellett műteni. A 41 éves alpesi síző eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a vk-sorozat előző heti állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.

Lindsey Vonn hétfőn késő este egy Facebook-posztban üzent az állapotával kapcsolatban. Azt írta, vasárnap az olimpiai álmma nem úgy ért véget, ahogy megálmodta.

„Mertem álmodni, és keményen dolgoztam érte. Mert a lesikló síversenyzésben a stratégiai rajt és a katasztrofális sérülés közötti különbség akár 12 centi is lehet. Egyszerűen 12 centivel túl szorosan húztam a rajtvonalat, amikor a jobb karom beakadt a kapun belülre, megcsavart, és a balesetemhez vezetett. A keresztszalagomnak és a korábbi sérüléseimnek semmi közük nem volt a balesetemhez” – írta. A bejegyzés szerint

komplex sípcsonttörést szenvedett. A törés jelenleg stabil, de több műtétre lesz szükség a megfelelő helyretételhez.

„Bár a tegnapi nap nem úgy végződött, ahogy reméltem, és az általa okozott intenzív fizikai fájdalom ellenére sem bántam meg semmit. A tegnapi rajtkapuban állni hihetetlen érzés volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Az, hogy ott álltam, és esélyem volt nyerni, önmagában is győzelem volt. Azt is tudtam, hogy a versenyzés kockázattal jár. Mindig is hihetetlenül veszélyes sport volt, és mindig is az lesz. És a síversenyzéshez hasonlóan az életben is kockázatot vállalunk. Álmodunk. Szeretünk. Ugrunk. És néha elesünk. Néha a szívünk összetörik. Néha nem érjük el azokat az álmokat, amelyekről tudjuk, hogy meglehetnének. De ez az élet szépsége is; megpróbálhatjuk. Megpróbáltam. Álmodtam. Ugrottam” – írta.

Azt reméli, élete, versenyzése azt a tanulságot hordozza mások számára, hogy lesz bátorságuk „nagyot merni”, mert az élet túl rövid a kockázat elkerüléséhez, mert az életben az egyetlen kudarc a nem próbálkozás.