Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai sízõ sajtótájékoztatót tart Cortina dAmpezzóban 2026. február 3-án, három nappal a milánói-Cortina dAmpezzó-i 2026-os téli olimpia kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott

Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Súlyos sérüléssel zárult Lindsey Vonn versenye vasárnap a téli olimpián, az eset talán élsportolói pályafutásának végét is jelentheti. Mentőhelikopterrel szállították el a pályáról, meg is operálták.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy eltört a bal lába, és meg kellett műteni. A 41 éves alpesi síző eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a vk-sorozat előző heti állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.

Lindsey Vonn hétfőn késő este egy Facebook-posztban üzent az állapotával kapcsolatban. Azt írta, vasárnap az olimpiai álmma nem úgy ért véget, ahogy megálmodta.

„Mertem álmodni, és keményen dolgoztam érte. Mert a lesikló síversenyzésben a stratégiai rajt és a katasztrofális sérülés közötti különbség akár 12 centi is lehet. Egyszerűen 12 centivel túl szorosan húztam a rajtvonalat, amikor a jobb karom beakadt a kapun belülre, megcsavart, és a balesetemhez vezetett. A keresztszalagomnak és a korábbi sérüléseimnek semmi közük nem volt a balesetemhez” – írta. A bejegyzés szerint

komplex sípcsonttörést szenvedett. A törés jelenleg stabil, de több műtétre lesz szükség a megfelelő helyretételhez.

„Bár a tegnapi nap nem úgy végződött, ahogy reméltem, és az általa okozott intenzív fizikai fájdalom ellenére sem bántam meg semmit. A tegnapi rajtkapuban állni hihetetlen érzés volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Az, hogy ott álltam, és esélyem volt nyerni, önmagában is győzelem volt. Azt is tudtam, hogy a versenyzés kockázattal jár. Mindig is hihetetlenül veszélyes sport volt, és mindig is az lesz. És a síversenyzéshez hasonlóan az életben is kockázatot vállalunk. Álmodunk. Szeretünk. Ugrunk. És néha elesünk. Néha a szívünk összetörik. Néha nem érjük el azokat az álmokat, amelyekről tudjuk, hogy meglehetnének. De ez az élet szépsége is; megpróbálhatjuk. Megpróbáltam. Álmodtam. Ugrottam” – írta.

Azt reméli, élete, versenyzése azt a tanulságot hordozza mások számára, hogy lesz bátorságuk „nagyot merni”, mert az élet túl rövid a kockázat elkerüléséhez, mert az életben az egyetlen kudarc a nem próbálkozás.

24 ÓRA
Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”

Fesztávja közel 700 méter, hossza pedig eléri a 240 métert, a gyomrában pedig 88 harci gépet tud szállítani. Ha hinni lehet a most bemutatott terveknek, ez lesz Kína Luanniao nevű, futurisztikus „űrrepülőgép-hordozója”, amely pilóta nélküli vadászgépeket indíthatna a Föld légkörének pereméről.
Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn

Súlyos sérüléssel zárult Lindsey Vonn versenye vasárnap a téli olimpián, az eset talán élsportolói pályafutásának végét is jelentheti. Mentőhelikopterrel szállították el a pályáról, meg is operálták.
Amerikai nagyágyú érkezik hamarosan Budapestre: Magyarországra látogat Donald Trump embere

Marco Rubio amerikai külügyminiszter napokon belül Magyarországra fog látogatni - közölte az amerikai külügyminisztérium a honlapján, amit a Telex szúrt ki.

Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban

Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.

King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

Making his first intervention in the Epstein scandal, the King said he is ready to support the police in their inquiries.

