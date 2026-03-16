Végleges: nem találkoznak március végén a spanyolok és az argentinok

A színhelynek Katart, Dohát választották, de a közel-keleti helyzet miattaz meghiúsult. Hosszas tárgyalások után, spanyol javaslatra, a madridi Bernabéu vetődött fel helyszínként, de azt az argentinok „megvétózták”, mondván, ez nagy előnyt jelentene a spanyoloknak.

Szinte az említés szintjén felvetődött Lisszabon, Párizs és London, majd konkrétabban Milánó, de nem jutottak egyezségre a felek.

Most az Argentin Labdarúgó Szövetség megerősítette, hogy az UEFA elutasította az olaszországi helyszínre vonatkozó javaslatot.

Claudio Tapia, az AFA elnöke azt mondta, hogy Argentína szorgalmazta a mérkőzés Olaszországban megrendezését március 31-én, de az UEFA a tervezett átütemezést kivitelezhetetlennek tartotta. (Az eredeti időpont március 27. volt.)

„Lejátszhattuk volna Olaszországban a meccset, de az UEFA nem fogadta el a dátum módosítására vonatkozó javaslatot” – közölte Tapia.

Hozzátette: „Mindig is azt vallottuk, hogy a mérkőzést semleges pályán kell lejátszani, aki Madridot javasolta, nem tartotta tiszteletben ezt az elvet. Felvetették az olasz opciót, de mi kértük a március 31-i halasztást. Az UEFA kivitelezhetetlennek tartotta a lépést, és a mérkőzést törölték.”