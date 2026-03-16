INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Futball-labda a pestszentlőrinci Vilmos Endre Sportcentrumban 2017. április 27-én. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elindította a Budapesti Pályafejlesztési Programot, melynek első együttműködési megállapodását a XVIII. kerületi önkormányzattal írta alá.
Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás

Végleges: nem találkoznak március végén a spanyolok és az argentinok

Hosszas huzavona után elmarad a Finalissima, a 2024-es Európa-bajnok és az az évi Copa América-győztes találkozója, a Spanyolország–Argentína mérkőzés.

A színhelynek Katart, Dohát választották, de a közel-keleti helyzet miattaz meghiúsult. Hosszas tárgyalások után, spanyol javaslatra, a madridi Bernabéu vetődött fel helyszínként, de azt az argentinok „megvétózták”, mondván, ez nagy előnyt jelentene a spanyoloknak.

Szinte az említés szintjén felvetődött Lisszabon, Párizs és London, majd konkrétabban Milánó, de nem jutottak egyezségre a felek.

Most az Argentin Labdarúgó Szövetség megerősítette, hogy az UEFA elutasította az olaszországi helyszínre vonatkozó javaslatot.

Claudio Tapia, az AFA elnöke azt mondta, hogy Argentína szorgalmazta a mérkőzés Olaszországban megrendezését március 31-én, de az UEFA a tervezett átütemezést kivitelezhetetlennek tartotta. (Az eredeti időpont március 27. volt.)

„Lejátszhattuk volna Olaszországban a meccset, de az UEFA nem fogadta el a dátum módosítására vonatkozó javaslatot” – közölte Tapia.

Hozzátette: „Mindig is azt vallottuk, hogy a mérkőzést semleges pályán kell lejátszani, aki Madridot javasolta, nem tartotta tiszteletben ezt az elvet. Felvetették az olasz opciót, de mi kértük a március 31-i halasztást. Az UEFA kivitelezhetetlennek tartotta a lépést, és a mérkőzést törölték.”

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros
A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Elérték az olajellátási zavarok Kínát, már kényszerintézkedéseket kell hozni

Elérték az olajellátási zavarok Kínát, már kényszerintézkedéseket kell hozni

Kína legnagyobb olajfinomító vállalata, a Sinopec mintegy tíz százalékkal csökkentette a feldolgozási kapacitását, miután a közel-keleti háború kiszélesedése és a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások akadozása megbontotta a kőolaj-ellátási láncokat - közölte a Bloomberg.

Adóbevallás 2026: fontos határidő jár le ma éjfélko, errpl jobb,ha tudsz!

Adóbevallás 2026: fontos határidő jár le ma éjfélko, errpl jobb,ha tudsz!

Hétfő éjfélig még kérhetik az szja-bevallás tervezetének postázását azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

The US president says he is speaking to several countries about "policing" the strait, adding he "will remember" if they do not help.

