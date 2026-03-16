2026. március 16. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Olajlétesítményt ért dróncsapás az Egyesült Arab Emírségekben – videó

Infostart / MTI

Szaúd-Arábia több mint 60 olyan drónt fogott el az éjszaka az ország olajban gazdag keleti részén, amely Irán felől támadott – közölte hétfőn a rijádi védelmi minisztérium.

Az Irán ellen több mint két hete folyó izraeli–amerikai offenzíva kezdete óta Irán megtorlásul már többször támadta a Perzsa-öböl országaiban található amerikai támaszpontokat és az olajipari létesítményeket, ezen belül a Szaúd-Arábia keleti részén található legnagyobb feldolgozó üzemeket. A legjelentősebb olajmezők Abkaik város körül terülnek el, és az Aramco olajvállalat szerint létesítményei naponta akár hétmillió hordó kőolajat is képesek ott feldolgozni.

A támadások veszélye miatt a rijádi védelmi minisztérium bejelentette egy új szolgáltatás bevezetését, amely lehetővé teszi, hogy az emberek egy mobilalkalmazáson keresztül jelentsék, ha „gyanús tevékenységeket észlelnek az égen”, egyebek között drónt.

Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma is Iránból támadó újabb drónok és rakéták veszélyére figyelmeztetett. A hadsereg közölte, hogy légvédelme a támadások elhárításához eddig mintegy háromszáz rakétát, 1600 drónt és 15 manőverező robotrepülőgépet vetett be.

A Hormuzi-szoros kijáratánál fekvő Fudzsejra emírségben a helyi hatóságok jelentése szerint dróncsapás érte az egyik olajlétesítményt, aminek hatására hatalmas tűz ütött ki.

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kutyapárt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Donald Trump katonai segítséget vár szövetségeseitől a Hormuzi-szoros megnyitásához

Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét”

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Rengeteg ember számítógépe fertőződhetett meg vírussal: ezekben a szoftverekben találtak kártevőt

A hatóság egyelőre nem árult el részleteket a kártevő típusáról és működéséről.

Starmer says UK 'working with allies' on plan for Strait of Hormuz after Trump call

Donald Trump has said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

2026. március 16. 10:32
Több millió eurónyi készpénzzel fogtak el egy magyar férfit a német rendőrök
2026. március 16. 10:20
Szétterítenek a világban több százmillió hordó olajat – itt a menetrend, Európa is érintett
