Joan Laporta, a Barcelona spanyol labdarúgóklub elnöke beszél a barcelonai Mobil Világkongresszus mobil távközlési kiállítás és vásár elsõ napján, 2022. február 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia

Váratlan eredményt hozott az elnökválasztás az FC Barcelonánál

Infostart

Joan Laporta hétfőn megkezdte negyedik elnöki ciklusát. Az FC Barcelona klubtagsága váratlanul nagy fölénnyel, elsöprő többséggel választotta őt újra.

A klub közleménye szikár és diplomatikus: „Joan Laporta i Estruch továbbra is az FC Barcelona elnöke marad. Ezt a döntést hozták meg a tagok a vasárnapi választásokon, miután 32 934 szavazattal, a szavazatok 68,18 százalékával támogatták a jelöltséget.

A 63 éves Joan Laporta tehát negyedszer is visszatér a klub élére, miután 2003 és 2010 között két cikluson át, majd 2021 márciusa óta is elnökként tevékenykedett, akkor 30 184 szavazatot (54,28 százalék) szerzett.

Öt évvel az előző választás után Joan Laporta ismét győztesen került ki a szavazásból, legyőzve riválisát, Víctor Fontot (29,78 százalék), aki 14 385 szavazatot kapott. Érvénytelen szavazatból 984 (2,04 százalék) volt.”

Röviddel az eredményhirdetés után Laporta azt mondta: „Ez egy elsöprő eredmény, és nagy erőt ad nekünk. Megállíthatatlanná tesz minket. Izgalmas évek állnak előttünk. Életünk legszebb évei lesznek. Ez egy csodálatos klub, ahol a tagok választják meg elnöküket és igazgatótanácsukat. Egy egyedülálló klub a világon, valóban rendkívüli.”

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

A Jefferies friss elemzése szerint a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajárak elsősorban a nagy külszíni bányákkal rendelkező aranybányászati vállalatokat fenyegetik. Ezeknél a cégeknél a profitmarzsok szűkülése komoly kockázatot jelent, mivel a dízel üzemanyag a szállítójárművektől kezdve az áramtermelésen át az ércfeldolgozásig szinte minden munkafolyamatban megjelenik - számolt be a Mining.

