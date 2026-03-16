Váratlan eredményt hozott az elnökválasztás az FC Barcelonánál

A klub közleménye szikár és diplomatikus: „Joan Laporta i Estruch továbbra is az FC Barcelona elnöke marad. Ezt a döntést hozták meg a tagok a vasárnapi választásokon, miután 32 934 szavazattal, a szavazatok 68,18 százalékával támogatták a jelöltséget.

A 63 éves Joan Laporta tehát negyedszer is visszatér a klub élére, miután 2003 és 2010 között két cikluson át, majd 2021 márciusa óta is elnökként tevékenykedett, akkor 30 184 szavazatot (54,28 százalék) szerzett.

Öt évvel az előző választás után Joan Laporta ismét győztesen került ki a szavazásból, legyőzve riválisát, Víctor Fontot (29,78 százalék), aki 14 385 szavazatot kapott. Érvénytelen szavazatból 984 (2,04 százalék) volt.”

Röviddel az eredményhirdetés után Laporta azt mondta: „Ez egy elsöprő eredmény, és nagy erőt ad nekünk. Megállíthatatlanná tesz minket. Izgalmas évek állnak előttünk. Életünk legszebb évei lesznek. Ez egy csodálatos klub, ahol a tagok választják meg elnöküket és igazgatótanácsukat. Egy egyedülálló klub a világon, valóban rendkívüli.”