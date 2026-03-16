Nyitókép: Facebook/Hogyan tudnék élni nélküled?

Két színész is lemondott a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalomról

Ember Márk két független színháznak, míg Törőcsik Franciska egy alapítványnak ajánlotta fel a jutalomösszeget.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, múlt pénteken kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat kapott

  • Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze,
  • Ember Márk, az Erkel Színház színművésze,
  • Gubik Petra színművész, énekes előadóművész,
  • Katona Kinga, a Nemzeti Színház színművésze,
  • Kéri Kitty színművész, rendező, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Intézet Színházi Tanszék tanszékvezetője, művésztanár,
  • Kiss Diána, a Budapesti Operettszínház színművésze, a Magyar Állami Operaház operaénekese,
  • Laklóth Aladár, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze
  • és Törőcsik Franciska színművész.

A díjjal több mint egymillió forint pénzjutalom is jár, de erről lemondott a Hogyan tudnék élni nélküled? című film két sztárja, Törőcsik Franciska és Ember Márk is. Bár mindketten büszkén fogadták a Jászai Mari-díjat, és nagyon hálásak, hogy így is elismerték a munkájukat, úgy döntöttek, hogy a kitüntetéssel járó pénzjutalmat jótékony célokra fordítják – írja a Metropol.

A Hunyadi-sorozatban is szereplő Törőcsik Franciska közösségi oldalán jelezte, hogy az összeget az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlja fel, amelynek munkáját nagyon fontosnak tartja, és régóta figyelemmel kíséri a tevékenységüket.

„Ti is tudjátok támogatni a tevékenységüket, hiszen már közöttünk vannak a jövő kiemelkedő alkotói, és talán éppen egy ilyen odaadó csapat munkáján múlik, hogy egyszer majd nagyon büszkék lehessünk rájuk” – írta bejegyzésében.

Ember Márk, az Erkel Színház színművésze pedig a díjjal járó jutalomösszeget a Baltazár Színháznak, valamint a MáSzínháznak ajánlotta fel. „Két fantasztikus, független csapatról van szó, akik fogyatékkal élő társainkkal közösen csinálnak nagybetűs, igazi színházat. Az ő kitartásuk, elhivatottságuk számomra folyamatos inspiráció” – indokolta döntését a Futni mentem című filmben és a Valami Amerika-sorozatban is feltűnő színész.

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros
A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Erősödik a forint

Erősödik a forint

Ingadozó volt a hangulat az elmúlt két hétben a devizapiacokon: a háborús hírek akár óráról órára éles irányváltásokat okoztak. Hétfőn a forint erősödéssel indított a dollárral és az euróval szemben is.

Legendás sütivel emlékeznek az angyalföldi krémeskirályra: ilyen édesség évtizedek óta nem volt Budapesten

Legendás sütivel emlékeznek az angyalföldi krémeskirályra: ilyen édesség évtizedek óta nem volt Budapesten

Az alapító kedvenc süteményét, a diós-tejszínes Öcsi-kockát készítik el március 16-án, és kedvezményesen kínálják a vendégeknek.

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

The US president says he is speaking to several countries about "policing" the strait, adding he "will remember" if they do not help.

