Két színész is lemondott a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalomról

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, múlt pénteken kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai és színháztudományi, színházelméleti tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjat kapott

Czakó Julianna, a Thália Színház színművésze,

Ember Márk, az Erkel Színház színművésze,

Gubik Petra színművész, énekes előadóművész,

Katona Kinga, a Nemzeti Színház színművésze,

Kéri Kitty színművész, rendező, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Intézet Színházi Tanszék tanszékvezetője, művésztanár,

Kiss Diána, a Budapesti Operettszínház színművésze, a Magyar Állami Operaház operaénekese,

Laklóth Aladár, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze

és Törőcsik Franciska színművész.

A díjjal több mint egymillió forint pénzjutalom is jár, de erről lemondott a Hogyan tudnék élni nélküled? című film két sztárja, Törőcsik Franciska és Ember Márk is. Bár mindketten büszkén fogadták a Jászai Mari-díjat, és nagyon hálásak, hogy így is elismerték a munkájukat, úgy döntöttek, hogy a kitüntetéssel járó pénzjutalmat jótékony célokra fordítják – írja a Metropol.

A Hunyadi-sorozatban is szereplő Törőcsik Franciska közösségi oldalán jelezte, hogy az összeget az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlja fel, amelynek munkáját nagyon fontosnak tartja, és régóta figyelemmel kíséri a tevékenységüket.

„Ti is tudjátok támogatni a tevékenységüket, hiszen már közöttünk vannak a jövő kiemelkedő alkotói, és talán éppen egy ilyen odaadó csapat munkáján múlik, hogy egyszer majd nagyon büszkék lehessünk rájuk” – írta bejegyzésében.

Ember Márk, az Erkel Színház színművésze pedig a díjjal járó jutalomösszeget a Baltazár Színháznak, valamint a MáSzínháznak ajánlotta fel. „Két fantasztikus, független csapatról van szó, akik fogyatékkal élő társainkkal közösen csinálnak nagybetűs, igazi színházat. Az ő kitartásuk, elhivatottságuk számomra folyamatos inspiráció” – indokolta döntését a Futni mentem című filmben és a Valami Amerika-sorozatban is feltűnő színész.