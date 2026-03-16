2026. március 16. hétfő Henrietta
Budapest, 2022. június 24.Virth Balázs, Milák Kristóf edzője a vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2022. június 24-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Virth Balázs úszóedző az Ománban töltött hetekről: egyedül a hazajutás miatt volt némi izgalom

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A kalandos hazautazás ellenére sikeresen zárták a magyar úszók az ománi edzőtáborozást – számolt be az InfoRádióban Virth Balázs, többek között Zombori Gábor és Márton Richárd mestere.

„Állóképesség-fejlesztési céllal érkeztünk Ománba, és betegség elől menekültünk. Alapvetően nagyon jók voltak a körülmények, az idő is megfelelő volt, a betegséget is megúsztuk és itthon is egészségesek vagyunk” – mondta az InfoRádióban Virth Balázs úszóedző.

A szakember elmondta, Zombori Gábor hasonló kondícióban van, mint tavaly ilyenkor, véleménye szerint tehát az ő felkészülése időarányosan jól áll. Márton Richárd kapcsán megemlítette, hogy ő egy kis lemaradásban van egy öt hetes kiképzés miatt, így az ő aerob állóképesség-fejlesztését még pótolni kell.

A háború kitörésével kapcsolatban az edző elmondta, kicsit izgult a csapat a hazajutás miatt. Leszögezte: alapvetően biztonságban voltak Ománban, mert bár az országot két találat is érte, ám ők messze voltak tőle. Az egyedüli aggodalmat az utazás jelentette, elvégre a dubaji repteret is találat érte, ami miatt le is állt, azonban a Magyar Úszó Szövetség megoldotta a dolgot egy korábbi, isztambuli járattal. Itt egy éjszakát kellett eltölteniük, mert akkor még nem volt meg a repülőjegy, de a szövetség, a nagykövetség és a Külügyminisztérium erről is nagyon hamar gondoskodott.

Virth Balázs elmondta, igyekeztek úgy dolgozni, hogy a sportolókra ne hasson ki a háborús izgalom, bár így is volt egy-egy nap, amikor úgy tűnt, kissé megzavarta őket. De mint mondta, a magyar nagykövet is ellátogatott egy edzésre, elmondta a tudnivalókat a hazajutásról, amitől mindenki egykettőre megnyugodott.

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros
A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Az iráni háború miatt alaposan át kell gondolni az aranybefektetést

Az iráni háború miatt alaposan át kell gondolni az aranybefektetést

A Jefferies friss elemzése szerint a közel-keleti konfliktus miatt emelkedő olajárak elsősorban a nagy külszíni bányákkal rendelkező aranybányászati vállalatokat fenyegetik. Ezeknél a cégeknél a profitmarzsok szűkülése komoly kockázatot jelent, mivel a dízel üzemanyag a szállítójárművektől kezdve az áramtermelésen át az ércfeldolgozásig szinte minden munkafolyamatban megjelenik - számolt be a Mining.

Közel-Keleti háború 2026: Izrael több ezer célpontot lőne még ki, Donald Trump fenyegeti a NATO-t - mutatjuk a legfontosabb híreket

A Nemzetközi Energiaügynökség stratégiai tartalékaiból több mint 400 millió hordó kőolajat bocsátanak a piacra.

Starmer speaking after Trump calls on Nato allies to help secure Strait of Hormuz

The UK PM is due to speak about financial help for people using heating oil after costs soared in response to the war in Iran.

