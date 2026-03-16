Virth Balázs úszóedző az Ománban töltött hetekről: egyedül a hazajutás miatt volt némi izgalom

„Állóképesség-fejlesztési céllal érkeztünk Ománba, és betegség elől menekültünk. Alapvetően nagyon jók voltak a körülmények, az idő is megfelelő volt, a betegséget is megúsztuk és itthon is egészségesek vagyunk” – mondta az InfoRádióban Virth Balázs úszóedző.

A szakember elmondta, Zombori Gábor hasonló kondícióban van, mint tavaly ilyenkor, véleménye szerint tehát az ő felkészülése időarányosan jól áll. Márton Richárd kapcsán megemlítette, hogy ő egy kis lemaradásban van egy öt hetes kiképzés miatt, így az ő aerob állóképesség-fejlesztését még pótolni kell.

A háború kitörésével kapcsolatban az edző elmondta, kicsit izgult a csapat a hazajutás miatt. Leszögezte: alapvetően biztonságban voltak Ománban, mert bár az országot két találat is érte, ám ők messze voltak tőle. Az egyedüli aggodalmat az utazás jelentette, elvégre a dubaji repteret is találat érte, ami miatt le is állt, azonban a Magyar Úszó Szövetség megoldotta a dolgot egy korábbi, isztambuli járattal. Itt egy éjszakát kellett eltölteniük, mert akkor még nem volt meg a repülőjegy, de a szövetség, a nagykövetség és a Külügyminisztérium erről is nagyon hamar gondoskodott.

Virth Balázs elmondta, igyekeztek úgy dolgozni, hogy a sportolókra ne hasson ki a háborús izgalom, bár így is volt egy-egy nap, amikor úgy tűnt, kissé megzavarta őket. De mint mondta, a magyar nagykövet is ellátogatott egy edzésre, elmondta a tudnivalókat a hazajutásról, amitől mindenki egykettőre megnyugodott.