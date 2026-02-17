ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd Donát
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában játszott Olympique Marseille-Liverpool F. C. mérkõzésen Marseille-ban 2026. január 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Mintha a Marca egy gigantikus Real Madrid-ajánlatnak ágyazna meg: minden nap ír Szoboszlairól

Infostart

A tekintélyes madridi lap, a Marca is érdekesnek tartotta kiemelni, hogy a Liverpool FC szurkolói Szoboszlai Dominiknak a Barnsley elleni mérkőzésen, a tizenhatoson kívülről lőtt gólját választották január hónap góljának. A spanyol lap szerint a magyar középpályás a világ legjobb szabadrúgáslövője.

Az ominózus gólt az FA-kupa-mérkőzés első félidejében lőtte, nagyjából 25 méterre a kaputól megszerezte a labdát, és a felső sarokba bombázott, esélyt sem adva a kapusnak. A Liverpool 4–1-re nyerte a mérkőzést.

A szavazáson egyébként az első öt közé még két gólja került be Szoboszlai Dominiknak,

az Olympique de Marseille és az AFC Bournemouth elleni szabadrúgásgól. (Tegyük hozzá: „féltávnál” úgy tűnik, jó esélye lesz februárban is nyerni, a Manchester Citynek rúgott álomgóljával.)

Hugo Ekitikének a Newcastle elleni második gólja került a második helyre, Mohamed Szalahnak a Qarabag ellen elért találata a negyedikre.

A Marca egyébként egy másik cikkében a világ egyik legjobb, ha nem „a” legjobb szabadrúgáslövőjének nevezte, elemzést készített róla, külön is kiemelve az Arsenalnak és a Manchester Citynek rúgott góljait. A spanyol lap kiemeli, hogy

a legerősebb öt európai bajnokságban senki sem szerzett nála több gólt közvetlen szabadrúgásból a mostani idényben.

Egy másik cikkben a Real Madridhoz közel álló spanyol napilap Szoboszlai megtestesíti Gerrard szellemiségét a Liverpoolnál: „Megpróbálom megírni a saját történetemet” címmel írt hosszú bemutató-elemző cikket. Az olvasónak tényleg lehet az az érzése, mintha egy gigantikus Real Madrid-ajánlatot kezdene a lap előkészíteni.

2026. február 17. 09:15
